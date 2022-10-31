Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти - 31.10.2022 Украина.ру
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Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти
Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти - 31.10.2022 Украина.ру
Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти
Сто лет назад в Италии было сформировано первое в истории фашистское правительство, во главе которого стал дуче – вождь Национальной фашистской партии Бенито... Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T16:09
2022-10-31T16:16
италия
история
бенито муссолини
украина
дмитрий донцов
фашизм
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Сто лет назад в Италии было сформировано первое в истории фашистское правительство, во главе которого стал дуче – вождь Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.Король Виктор-Эммануил III утвердил за ним посты премьер-министра, министра внутренних дел и министра иностранных дел. Муссолини получил полномочия диктатора, определявшего внутреннюю и внешнею политику государства. А источником его власти являлись десятки тысяч вооруженных фашистских боевиков, которые подступили к стенам Вечного города.Так завершился Марш на Рим – массовая военно-политическая акция Национальной фашистской партии, которая проходила в конце октября 1920 года. Причем, фашисты совершенно не скрывали от итальянского общества свои реальные цели."Программа нашей партии простая: мы хотим править Италией… Настало время фашистам заняться управлением Италией. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдем маршем на Рим и сами захватим его в свои руки", – рассказал о них в Неаполе Муссолини, который не сомневался в успехе своего путча.Что же представляло собой это новое, еще невиданное в то время политическое движение? Почему фашисты легко поставили под контроль крупное государство, и стали политическим образцом для радикальных националистов в большинстве европейских стран – начиная с германских нацистов и заканчивая ОУН*?Чтобы объяснить эту ситуацию, нужно рассказать о политической биографии фашистского дуче, в контексте исторических событий, через которые прошла в начале ХХ века Италия. Муссолини появился на свет в семье сельского ремесленника, который горячо поддерживал идеи социализма и анархизма, однако, в то же время, недолюбливал "немцев" из Австро-Венгрии, обвиняя их в угнетении итальянского меньшинства.Бенито стал сельским учителем и еще в юности вступил в ряды Социалистической партии. В то время он был убежденным пацифистом, и в 1902 году бежал от военной службы в Швейцарию. Преодолев горные перевалы, молодой итальянец оказался в чужой, не всегда доброжелательной стране, где его арестовали за бродяжничество.Швейцария была в то время убежищем для социалистических эмигрантов, и Муссолини часто посещал их лекции и собрания. На одном из них он встретился с Анжеликой Балабановой. Эта девушка, которая родилась в Чернигове, в состоятельной еврейской семье, порвала со своими родственниками и уехала в Европу, где сотрудничала с Плехановым, Лениным и занималась пропагандой марксизма.Балабанова сильно повлияла на политическое образование Муссолини и помогла ему подняться с социального дна. "Она вывела его из трущоб", – писал впоследствии историк Исаак Дойчер. Считается, что Балабанова познакомила юношу с работами многих социалистических авторов, среди который был французский анархо-синдикалист Жорж Сорель, который считается одним из идеологических предшественников фашистской идеологии.Анархист Сорель воспевал "дух революционного насилия", и симпатизировал националистам. Постепенно он проделал в своих теоретических взглядах путь слева направо, по которому прошел впоследствии в политике Муссолини."Именно этот учитель синдикализма через свои теории о революционной тактике более всех способствовал формированию дисциплины, энергии и силы фашистских когорт", – говорил об этом сам дуче.Впрочем, в то время Бенито оставался примерным социалистом. В 1903 году его заочно осудили на родине за уклонение от призыва, а швейцарская полиция арестовала беглеца по запросу из Рима. Затем юношу амнистировали, после чего он прошел в Италии военную службу и снова начал работать в школе. Со временем Муссолини сделал в карьеру в Социалистической партии. Он прославился в качестве одного из организаторов забастовки сельскохозяйственных рабочих, а также снискал себе славу журналиста, которому доверили пост редактора главной партийной газеты "Avanti!" ("Вперед!").Бенито стал популярным оратором и пользовался успехом на митингах. Он находился в жесткой оппозиции к власти – написал антикатолический роман с резкими выпадами по адресу Ватикана, выступил против захвата Ливии и попал за это в тюрьму. Однако после начала Первой мировой войны итальянский социалист поменял свой пацифизм на крайний милитаризм, и потребовал, чтобы Италия немедленно объявила войну Австро-Венгрии и Германии.Считается, что на Муссолини давно влияли представители итальянского ирредентизма. Одно время он работал в городе Тренто, входившем тогда в империю Габсбургов, и сотрудничал с представителями итальянского подполья, которые мешали в своих взглядах социализм с национализмом.Однако, как полагают историки, Бенито предал свои убеждения, ориентируясь на настроения масс. Итальянцев охватил в те дни настоящий милитаристский психоз. Поддавшись пропаганде, которую активно проводили правительственные газеты, обыватели все громче требовали вступить в войну и поддержать страны Антанты, чтобы завершить дело объединения Италии, отобрав у австрийцев Истрию, Далмацию и Южный Тироль.Муссолини активно присоединился к этой агитации, называя немцев "пиратами" и "палачами". Его исключили из рядов Социалистической партии, а в 1915 году, когда Италию втянули в войну, бывший учитель отправился на фронт, где воевал в элитных частях берсальеров. Он два года сражался в рядах итальянской армии, которая терпела разгромные поражения от противника, переболел тифом, а потом получил случайное ранение во время пристрелки своего миномета, и был демобилизован.Армейская школа и националистическая идеология окончательно перевернули воззрения Муссолини. Он понял, что винтовка рождает власть, а национализм является невероятно эффективным средством политической пропаганды. Используя навыки агитатора, отставной капрал начал выстраивать новую политическую силу, которая получила название Национальной фашистской партии. Он отказался от лозунгов международной рабочей солидарности и провозгласил своей целью строительство Великой Италии, границы которой простирались бы по всему Средиземноморью – то есть, везде, где когда-то проходили римские легионы.Партия пропагандировала культ героической смерти и жертвенности во имя Родины, идеалы "крови и почвы", а на ее эмблеме были изображены фашины – связки пучков, которые носили когда-то древнеримские ликторы. Этими розгами можно было высечь любого провинившегося человека, а в военное время к пучкам привязывали секиру, чтобы карать нарушителей смертью. По мнению основателя фашизма, такие символы олицетворяли собой единство национального движения и подчеркивали его право осуществлять власть через насилие.Фашистская организация опиралась на демобилизованных добровольцев, которые возвращались с фронта, испытывая чувства разочарования и обмана. Италия вошла в число держав-победительниц, однако считала себя обделенной. После передела Европы ей досталась только Истрия и Южный Тироль, превратившиеся в провинции региона Венеция-Джулия и Больцано. Державы Антанты отказались передавать Риму Далмацию, которая вошла в состав новообразованного Королевства сербов, хорватов и словенцев. Итальянское правительство рассчитывало получить подмандатную область в Малой Азии, но этому помешали победы Мустафы Ататюрка.Италия понесла в войне большие потери – около двух миллионов человек, включая полмиллиона убитых. Страну охватил экономический кризис. Итальянцы страдали от безработицы, и многие демобилизованные ветераны оказались ненужными в мирной жизни. Итальянские рабочие развернули борьбу за трудовые права, под руководством социалистов и анархистов. Они захватывали промышленные предприятия и организовали на них советы, вдохновляясь примером российской революции. Причем, оказалось, что заводы успешно выпускают свою продукцию без хозяев.Идея рабочего самоуправления приобретала популярность среди пролетариата, а итальянские крестьяне требовали проведения аграрной реформы. На юге Апеннинского полуострова до сих пор сохранялись рудименты феодализма. Земельные угодья контролировала аристократия, разделяя эту власть с криминальными кланами вроде мафии, каморры или ндрангеты. Простолюдина могли побить палками, если он не снял шапку перед доном или сеньором. Молодые крестьяне требовали изменить существующие порядки, и тоже вдохновлялись событиями на востоке Европы, где как раз проходила экспроприация помещичьих землевладений.Эти события, которые происходили в 1919-1920 годах, и вошли в историю под названием "Красное двухлетие", вызвали у правящих кругов Италии настоящую панику. Итальянское правительство, которое возглавляла Либеральная партия, требовало усмирить взбунтовавшуюся массу плебеев. И эту задачу решил именно Муссолини, который занимался организацией военизированных националистических отрядов, известных под названием чернорубашечники или сквадристы.В состав сквадристских подразделений входили бывшие фронтовики – в первую очередь, идеологически мотивированные добровольцы из спецназа "Ардити". Эти боевики стали мускулами Национальной фашистской партии, в которую массово вступали представители мелкобуржуазной прослойки – студенты, адвокаты, мелкие землевладельцы, лавочники, учителя и представители творческих профессий.Идеологами новой политической силы стали именно представители интеллигенции, увлеченные идеей создания Великой Италии. Среди них особенно выделялся основатель футуризма, писатель и поэт Филиппо Маринетти, а также его коллега Габриеле д’Аннунцио, кумир русских акмеистов и яростный итальянский националист.Именно д’Аннунцио возглавил отряд фашистов, который захватил Фиуме – югославский портовый город Риеку, под лозунгом "Terra orientale già Italiana" – "Восточные земли являются итальянскими". Поэт управлял этим городом в карнавальном стиле, и внедрил ключевые элементы фашистской эстетики – включая черные рубашки, факельные шествия и "римское приветствие", которые переняли потом нацисты.Антанта заставила фашистов покинуть Риеку, однако их отряды нашли применение в только что присоединенной Истрии, терроризируя славянское население. Националистические добровольцы проводили итальянизацию этого региона. Использование словенского и сербохорватского языков было запрещено в образовании и делопроизводстве, фамилии местного населения принудительно переделывали на итальянский лад. За попытку сохранить прежнюю фамилию штрафовали, а любые попытки сопротивления жестко пресекались фашистами. То же самое происходило в Больцано, где преследовали тирольских немцев, которые всегда составляли в провинции большинство.Доставалось и представителям других национальных меньшинств. Среди фашистских деятелей были евреи, поскольку в партия Муссолини изначально преобладали принципы так называемого гражданского национализма. Однако, как подчеркивал впоследствии дуче, он стал расистом еще в 1921 году. Антисемитские настроения традиционно господствовали в среде сквадристов, а в тридцатых годах Италия официально приняла расовые законы, направленные против евреев и африканцев.Но главной мишенью фашистского террора стали рабочие организации, социалисты и анархисты.Согласно тезисам фашистской доктрины, итальянская нация должна была сплотиться на основах корпоративизма, под кормилом вождя, чтобы осуществить свою историческую миссию и создать новый имперский Рим – сплотиться от последнего нищего до итальянского короля.По мнению Муссолини, социалистическая агитация разрушала общенародное единство, пропагандируя борьбу между классами. Интернационалистические лозунги большевиков вызывали у него ненависть, а бывшие товарищи-социалисты и только что выделившиеся из их рядов коммунисты являлись для дуче главными политическими врагами. Фашистские боевики приступили к расправе над участниками забастовок, причем Муссолини лично руководил подавлением стачки на миланском заводе "Альфа-Ромео". А при необходимости к карательным акциям подключалась армия и полиция.Уличное насилие стало главным козырем соратников Муссолини. Они избивали и убивали своих противников, устраивали им сцены публичного унижения – например, заставляли выпивать литрами касторовое масло, что иногда тоже приводило к смерти. Привычные к убийствам фронтовики уничтожали всех, кто стоял у них на пути, по первому же приказу своих вождей, используя для этого палки, гарроты, револьверы, винтовки и пулеметы.Такие действия обеспечили фашистам поддержку итальянской элиты. Первые члены Национальной фашистской партии прошли в парламент именно от Либеральной партии, которой руководил премьер-министр Джованни Джолитти. Фашисты получили финансирование от итальянских промышленников, которые были благодарны им за эффективную борьбу против профсоюзов. А среди правящих кругов постепенно укоренилась мысль, что дуче гарантированно спасет Италию от "красной чумы".Начиная Марш на Рим, Муссолини понимал, что правительство либералов вполне готово уступить ему власть. Либеральный премьер-министр Луиджи Факта заранее знал о путче, однако не стал вводить военное положение, чтобы предотвратить победу фашистов – а они отблагодарили его за это сенаторским креслом.Армейское руководство открыто поддерживало чернорубашечников, и даже распорядилось передать им оружие. Король Виктор-Эммануил III через несколько дней вступил в переговоры с лидерами фашистской партии, а затем принял у себя дуче, утвердив за ним полномочия фактического диктатора.Итальянские власти могли остановить фашистов только по требованию Великобритании, Франции и США, которые уже заставили чернорубашечников покинуть захваченную Риеку. Разоренная войной Италия полностью зависела от иностранных займов, и не могла противостоять консолидированной воле Антанты. Но западные демократии благосклонно наблюдали за фашистским экспериментом, потому что они тоже находились в активном поиске противодействия коммунистам.Фашизм пришел к власти, и это привело к огромным потрясениям для Европы. Фашистские организации возникли во всей Европе – от Португалии и Ирландии до Финляндии, Эстонии и Румынии.Украинцы не стали здесь исключением. Националистический теоретик Дмитрий Донцов – который тоже являлся бывшим социалистом – внимательно наблюдал за итальянскими событиями и восхищался личностью Муссолини. Уже в 1923 году, в статье под заголовком "Мы фашисты?", он отвечал на этот вопрос утвердительно. А это определило стратегию построения Организации украинских националистов*, которая быстро наладила с итальянскими фашистами военно-политические контакты.Старые традиции сохраняются и сегодня. Неофашисты из числа сторонников нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони активно поддерживают идеологических собратьев из "Азова"*, и призывают поддержать украинских националистов для борьбы против Москвы. А политическим кумиром нового итальянского руководства является именно Муссолини.* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
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италия, история, бенито муссолини, украина, дмитрий донцов, фашизм
Италия, История, Бенито Муссолини, Украина, Дмитрий Донцов, фашизм

Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти

16:09 31.10.2022 (обновлено: 16:16 31.10.2022)
 
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Александр Савко
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Сто лет назад в Италии было сформировано первое в истории фашистское правительство, во главе которого стал дуче – вождь Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.
Король Виктор-Эммануил III утвердил за ним посты премьер-министра, министра внутренних дел и министра иностранных дел. Муссолини получил полномочия диктатора, определявшего внутреннюю и внешнею политику государства. А источником его власти являлись десятки тысяч вооруженных фашистских боевиков, которые подступили к стенам Вечного города.
Так завершился Марш на Рим – массовая военно-политическая акция Национальной фашистской партии, которая проходила в конце октября 1920 года. Причем, фашисты совершенно не скрывали от итальянского общества свои реальные цели.
"Программа нашей партии простая: мы хотим править Италией… Настало время фашистам заняться управлением Италией. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдем маршем на Рим и сами захватим его в свои руки", – рассказал о них в Неаполе Муссолини, который не сомневался в успехе своего путча.
Что же представляло собой это новое, еще невиданное в то время политическое движение? Почему фашисты легко поставили под контроль крупное государство, и стали политическим образцом для радикальных националистов в большинстве европейских стран – начиная с германских нацистов и заканчивая ОУН*?
Чтобы объяснить эту ситуацию, нужно рассказать о политической биографии фашистского дуче, в контексте исторических событий, через которые прошла в начале ХХ века Италия. Муссолини появился на свет в семье сельского ремесленника, который горячо поддерживал идеи социализма и анархизма, однако, в то же время, недолюбливал "немцев" из Австро-Венгрии, обвиняя их в угнетении итальянского меньшинства.
Бенито стал сельским учителем и еще в юности вступил в ряды Социалистической партии. В то время он был убежденным пацифистом, и в 1902 году бежал от военной службы в Швейцарию. Преодолев горные перевалы, молодой итальянец оказался в чужой, не всегда доброжелательной стране, где его арестовали за бродяжничество.
Анжелика Балабанова - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая 2021, 01:00
День в истории. 7 мая: в Чернигове родилась первая наставница Муссолини7 мая 1878 года появилась на свет Анжелика Балабанова - одна из самых влиятельных и вместе с тем загадочных женщин ХХ века. Тайны начинаются с первого же момента жизни Анжелики
Швейцария была в то время убежищем для социалистических эмигрантов, и Муссолини часто посещал их лекции и собрания. На одном из них он встретился с Анжеликой Балабановой. Эта девушка, которая родилась в Чернигове, в состоятельной еврейской семье, порвала со своими родственниками и уехала в Европу, где сотрудничала с Плехановым, Лениным и занималась пропагандой марксизма.
Балабанова сильно повлияла на политическое образование Муссолини и помогла ему подняться с социального дна. "Она вывела его из трущоб", – писал впоследствии историк Исаак Дойчер. Считается, что Балабанова познакомила юношу с работами многих социалистических авторов, среди который был французский анархо-синдикалист Жорж Сорель, который считается одним из идеологических предшественников фашистской идеологии.
Анархист Сорель воспевал "дух революционного насилия", и симпатизировал националистам. Постепенно он проделал в своих теоретических взглядах путь слева направо, по которому прошел впоследствии в политике Муссолини.
"Именно этот учитель синдикализма через свои теории о революционной тактике более всех способствовал формированию дисциплины, энергии и силы фашистских когорт", – говорил об этом сам дуче.
Впрочем, в то время Бенито оставался примерным социалистом. В 1903 году его заочно осудили на родине за уклонение от призыва, а швейцарская полиция арестовала беглеца по запросу из Рима. Затем юношу амнистировали, после чего он прошел в Италии военную службу и снова начал работать в школе. Со временем Муссолини сделал в карьеру в Социалистической партии. Он прославился в качестве одного из организаторов забастовки сельскохозяйственных рабочих, а также снискал себе славу журналиста, которому доверили пост редактора главной партийной газеты "Avanti!" ("Вперед!").
Бенито стал популярным оратором и пользовался успехом на митингах. Он находился в жесткой оппозиции к власти – написал антикатолический роман с резкими выпадами по адресу Ватикана, выступил против захвата Ливии и попал за это в тюрьму. Однако после начала Первой мировой войны итальянский социалист поменял свой пацифизм на крайний милитаризм, и потребовал, чтобы Италия немедленно объявила войну Австро-Венгрии и Германии.
Считается, что на Муссолини давно влияли представители итальянского ирредентизма. Одно время он работал в городе Тренто, входившем тогда в империю Габсбургов, и сотрудничал с представителями итальянского подполья, которые мешали в своих взглядах социализм с национализмом.
Однако, как полагают историки, Бенито предал свои убеждения, ориентируясь на настроения масс. Итальянцев охватил в те дни настоящий милитаристский психоз. Поддавшись пропаганде, которую активно проводили правительственные газеты, обыватели все громче требовали вступить в войну и поддержать страны Антанты, чтобы завершить дело объединения Италии, отобрав у австрийцев Истрию, Далмацию и Южный Тироль.
Муссолини активно присоединился к этой агитации, называя немцев "пиратами" и "палачами". Его исключили из рядов Социалистической партии, а в 1915 году, когда Италию втянули в войну, бывший учитель отправился на фронт, где воевал в элитных частях берсальеров. Он два года сражался в рядах итальянской армии, которая терпела разгромные поражения от противника, переболел тифом, а потом получил случайное ранение во время пристрелки своего миномета, и был демобилизован.
Армейская школа и националистическая идеология окончательно перевернули воззрения Муссолини. Он понял, что винтовка рождает власть, а национализм является невероятно эффективным средством политической пропаганды. Используя навыки агитатора, отставной капрал начал выстраивать новую политическую силу, которая получила название Национальной фашистской партии.
Он отказался от лозунгов международной рабочей солидарности и провозгласил своей целью строительство Великой Италии, границы которой простирались бы по всему Средиземноморью – то есть, везде, где когда-то проходили римские легионы.
Партия пропагандировала культ героической смерти и жертвенности во имя Родины, идеалы "крови и почвы", а на ее эмблеме были изображены фашины – связки пучков, которые носили когда-то древнеримские ликторы. Этими розгами можно было высечь любого провинившегося человека, а в военное время к пучкам привязывали секиру, чтобы карать нарушителей смертью. По мнению основателя фашизма, такие символы олицетворяли собой единство национального движения и подчеркивали его право осуществлять власть через насилие.
Фашистская организация опиралась на демобилизованных добровольцев, которые возвращались с фронта, испытывая чувства разочарования и обмана. Италия вошла в число держав-победительниц, однако считала себя обделенной. После передела Европы ей досталась только Истрия и Южный Тироль, превратившиеся в провинции региона Венеция-Джулия и Больцано. Державы Антанты отказались передавать Риму Далмацию, которая вошла в состав новообразованного Королевства сербов, хорватов и словенцев. Итальянское правительство рассчитывало получить подмандатную область в Малой Азии, но этому помешали победы Мустафы Ататюрка.
Италия понесла в войне большие потери – около двух миллионов человек, включая полмиллиона убитых. Страну охватил экономический кризис. Итальянцы страдали от безработицы, и многие демобилизованные ветераны оказались ненужными в мирной жизни. Итальянские рабочие развернули борьбу за трудовые права, под руководством социалистов и анархистов. Они захватывали промышленные предприятия и организовали на них советы, вдохновляясь примером российской революции. Причем, оказалось, что заводы успешно выпускают свою продукцию без хозяев.
Идея рабочего самоуправления приобретала популярность среди пролетариата, а итальянские крестьяне требовали проведения аграрной реформы. На юге Апеннинского полуострова до сих пор сохранялись рудименты феодализма. Земельные угодья контролировала аристократия, разделяя эту власть с криминальными кланами вроде мафии, каморры или ндрангеты. Простолюдина могли побить палками, если он не снял шапку перед доном или сеньором. Молодые крестьяне требовали изменить существующие порядки, и тоже вдохновлялись событиями на востоке Европы, где как раз проходила экспроприация помещичьих землевладений.
Эти события, которые происходили в 1919-1920 годах, и вошли в историю под названием "Красное двухлетие", вызвали у правящих кругов Италии настоящую панику. Итальянское правительство, которое возглавляла Либеральная партия, требовало усмирить взбунтовавшуюся массу плебеев. И эту задачу решил именно Муссолини, который занимался организацией военизированных националистических отрядов, известных под названием чернорубашечники или сквадристы.
В состав сквадристских подразделений входили бывшие фронтовики – в первую очередь, идеологически мотивированные добровольцы из спецназа "Ардити". Эти боевики стали мускулами Национальной фашистской партии, в которую массово вступали представители мелкобуржуазной прослойки – студенты, адвокаты, мелкие землевладельцы, лавочники, учителя и представители творческих профессий.
Идеологами новой политической силы стали именно представители интеллигенции, увлеченные идеей создания Великой Италии. Среди них особенно выделялся основатель футуризма, писатель и поэт Филиппо Маринетти, а также его коллега Габриеле д’Аннунцио, кумир русских акмеистов и яростный итальянский националист.
Именно д’Аннунцио возглавил отряд фашистов, который захватил Фиуме – югославский портовый город Риеку, под лозунгом "Terra orientale già Italiana" – "Восточные земли являются итальянскими". Поэт управлял этим городом в карнавальном стиле, и внедрил ключевые элементы фашистской эстетики – включая черные рубашки, факельные шествия и "римское приветствие", которые переняли потом нацисты.
Антанта заставила фашистов покинуть Риеку, однако их отряды нашли применение в только что присоединенной Истрии, терроризируя славянское население. Националистические добровольцы проводили итальянизацию этого региона. Использование словенского и сербохорватского языков было запрещено в образовании и делопроизводстве, фамилии местного населения принудительно переделывали на итальянский лад. За попытку сохранить прежнюю фамилию штрафовали, а любые попытки сопротивления жестко пресекались фашистами. То же самое происходило в Больцано, где преследовали тирольских немцев, которые всегда составляли в провинции большинство.
Доставалось и представителям других национальных меньшинств. Среди фашистских деятелей были евреи, поскольку в партия Муссолини изначально преобладали принципы так называемого гражданского национализма. Однако, как подчеркивал впоследствии дуче, он стал расистом еще в 1921 году. Антисемитские настроения традиционно господствовали в среде сквадристов, а в тридцатых годах Италия официально приняла расовые законы, направленные против евреев и африканцев.
Но главной мишенью фашистского террора стали рабочие организации, социалисты и анархисты.
Согласно тезисам фашистской доктрины, итальянская нация должна была сплотиться на основах корпоративизма, под кормилом вождя, чтобы осуществить свою историческую миссию и создать новый имперский Рим – сплотиться от последнего нищего до итальянского короля.
По мнению Муссолини, социалистическая агитация разрушала общенародное единство, пропагандируя борьбу между классами. Интернационалистические лозунги большевиков вызывали у него ненависть, а бывшие товарищи-социалисты и только что выделившиеся из их рядов коммунисты являлись для дуче главными политическими врагами. Фашистские боевики приступили к расправе над участниками забастовок, причем Муссолини лично руководил подавлением стачки на миланском заводе "Альфа-Ромео". А при необходимости к карательным акциям подключалась армия и полиция.
Уличное насилие стало главным козырем соратников Муссолини. Они избивали и убивали своих противников, устраивали им сцены публичного унижения – например, заставляли выпивать литрами касторовое масло, что иногда тоже приводило к смерти. Привычные к убийствам фронтовики уничтожали всех, кто стоял у них на пути, по первому же приказу своих вождей, используя для этого палки, гарроты, револьверы, винтовки и пулеметы.
Такие действия обеспечили фашистам поддержку итальянской элиты. Первые члены Национальной фашистской партии прошли в парламент именно от Либеральной партии, которой руководил премьер-министр Джованни Джолитти. Фашисты получили финансирование от итальянских промышленников, которые были благодарны им за эффективную борьбу против профсоюзов. А среди правящих кругов постепенно укоренилась мысль, что дуче гарантированно спасет Италию от "красной чумы".
Начиная Марш на Рим, Муссолини понимал, что правительство либералов вполне готово уступить ему власть. Либеральный премьер-министр Луиджи Факта заранее знал о путче, однако не стал вводить военное положение, чтобы предотвратить победу фашистов – а они отблагодарили его за это сенаторским креслом.
Армейское руководство открыто поддерживало чернорубашечников, и даже распорядилось передать им оружие. Король Виктор-Эммануил III через несколько дней вступил в переговоры с лидерами фашистской партии, а затем принял у себя дуче, утвердив за ним полномочия фактического диктатора.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:54
"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии
Итальянские власти могли остановить фашистов только по требованию Великобритании, Франции и США, которые уже заставили чернорубашечников покинуть захваченную Риеку. Разоренная войной Италия полностью зависела от иностранных займов, и не могла противостоять консолидированной воле Антанты. Но западные демократии благосклонно наблюдали за фашистским экспериментом, потому что они тоже находились в активном поиске противодействия коммунистам.
Фашизм пришел к власти, и это привело к огромным потрясениям для Европы. Фашистские организации возникли во всей Европе – от Португалии и Ирландии до Финляндии, Эстонии и Румынии.
Украинцы не стали здесь исключением. Националистический теоретик Дмитрий Донцов – который тоже являлся бывшим социалистом – внимательно наблюдал за итальянскими событиями и восхищался личностью Муссолини. Уже в 1923 году, в статье под заголовком "Мы фашисты?", он отвечал на этот вопрос утвердительно. А это определило стратегию построения Организации украинских националистов*, которая быстро наладила с итальянскими фашистами военно-политические контакты.
Старые традиции сохраняются и сегодня. Неофашисты из числа сторонников нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони активно поддерживают идеологических собратьев из "Азова"*, и призывают поддержать украинских националистов для борьбы против Москвы. А политическим кумиром нового итальянского руководства является именно Муссолини.
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
 
ИталияИсторияБенито МуссолиниУкраинаДмитрий Донцовфашизм
 
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