https://ukraina.ru/20221031/1040329354.html
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам - 31.10.2022 Украина.ру
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
Украинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"
2022-10-31T13:17
2022-10-31T13:17
2022-10-31T13:17
новости
всу
боец
одесса
спецоперация
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До СВО Виталий работал водителем грузовика, но зарплаты катастрофически не хватало на оплату ЖКХ и продуктов. Кроме того, фирма, в которой он работал, закрылась.Он рассказал, что ждал повестку, так как не видел других вариантов заработать."А там обещали хорошие деньги, каждый думает плохое за себя: "если там убьют — только не меня", - добавил Виталий.Интервью "Известиям" небезопасно для него, так как на Украине существует уголовная ответственность за сотрудничество с РФ.
https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, боец, одесса, спецоперация
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
Украинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"
До СВО Виталий работал водителем грузовика, но зарплаты катастрофически не хватало на оплату ЖКХ и продуктов. Кроме того, фирма, в которой он работал, закрылась.
Сначала искал работу, хотел найти какую-то. Потом пообщался с ребятами, кто был на фронте, говорят, что там платят нормально, и получается, вариантов не было — только идти на фронт, чтобы дети, супруга.
Он рассказал, что ждал повестку, так как не видел других вариантов заработать.
"А там обещали хорошие деньги, каждый думает плохое за себя: "если там убьют — только не меня", - добавил Виталий.
Интервью "Известиям" небезопасно для него, так как на Украине существует уголовная ответственность за сотрудничество с РФ.