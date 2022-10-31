https://ukraina.ru/20221031/1040329354.html

"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам

"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам - 31.10.2022 Украина.ру

"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам

Украинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"

2022-10-31T13:17

2022-10-31T13:17

2022-10-31T13:17

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До СВО Виталий работал водителем грузовика, но зарплаты катастрофически не хватало на оплату ЖКХ и продуктов. Кроме того, фирма, в которой он работал, закрылась.Он рассказал, что ждал повестку, так как не видел других вариантов заработать."А там обещали хорошие деньги, каждый думает плохое за себя: "если там убьют — только не меня", - добавил Виталий.Интервью "Известиям" небезопасно для него, так как на Украине существует уголовная ответственность за сотрудничество с РФ.

https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, боец, одесса, спецоперация