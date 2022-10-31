"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам - 31.10.2022 Украина.ру
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"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам - 31.10.2022 Украина.ру
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
Украинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"
2022-10-31T13:17
2022-10-31T13:17
новости
всу
боец
одесса
спецоперация
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До СВО Виталий работал водителем грузовика, но зарплаты катастрофически не хватало на оплату ЖКХ и продуктов. Кроме того, фирма, в которой он работал, закрылась.Он рассказал, что ждал повестку, так как не видел других вариантов заработать."А там обещали хорошие деньги, каждый думает плохое за себя: "если там убьют — только не меня", - добавил Виталий.Интервью "Известиям" небезопасно для него, так как на Украине существует уголовная ответственность за сотрудничество с РФ.
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новости, всу, боец, одесса, спецоперация
Новости, ВСУ, боец, Одесса, Спецоперация

"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам

13:17 31.10.2022
 
© Фото : kraine Weapons TrackerZastava m75 в ВСУ
Zastava m75 в ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : kraine Weapons Tracker
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Украинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"
До СВО Виталий работал водителем грузовика, но зарплаты катастрофически не хватало на оплату ЖКХ и продуктов. Кроме того, фирма, в которой он работал, закрылась.
Сначала искал работу, хотел найти какую-то. Потом пообщался с ребятами, кто был на фронте, говорят, что там платят нормально, и получается, вариантов не было — только идти на фронт, чтобы дети, супруга.
Он рассказал, что ждал повестку, так как не видел других вариантов заработать.
"А там обещали хорошие деньги, каждый думает плохое за себя: "если там убьют — только не меня", - добавил Виталий.
Интервью "Известиям" небезопасно для него, так как на Украине существует уголовная ответственность за сотрудничество с РФ.
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