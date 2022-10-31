https://ukraina.ru/20221031/1040325721.html
СНБО просит украинцев не поддаваться панике
СНБО просит украинцев не поддаваться панике - 31.10.2022 Украина.ру
СНБО просит украинцев не поддаваться панике
Так называемый Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 31 октября в своем Telegram-канале просит жителей страны соблюдать "информационную тишину"
2022-10-31T12:38
2022-10-31T12:38
2022-10-31T12:38
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спецоперация
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Утром 31 октября в ряде регионов раздались взрывы. Власти заявили о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры, в том числе в районе ДнепроГЭС, Днестровской ГЭС, в Киеве, Харькове и т.д.В этой связи в СНБО призвали украинцев не поддаваться панике, не создавать искусственный ажиотаж в аптеках и магазинах, не распространять непроверенную информацию, не публиковать фото и видео с мест прилетов, а также "верить" в ВСУ.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221031/1040313590.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снбо, украина, спецоперация, удары
СНБО просит украинцев не поддаваться панике
Так называемый Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 31 октября в своем Telegram-канале просит жителей страны соблюдать "информационную тишину"
Утром 31 октября в ряде регионов раздались взрывы. Власти заявили о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры, в том числе в районе ДнепроГЭС, Днестровской ГЭС, в Киеве, Харькове и т.д.
В этой связи в СНБО призвали украинцев не поддаваться панике, не создавать искусственный ажиотаж в аптеках и магазинах, не распространять непроверенную информацию, не публиковать фото и видео с мест прилетов, а также "верить" в ВСУ.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.