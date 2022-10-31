https://ukraina.ru/20221031/1040325721.html

СНБО просит украинцев не поддаваться панике

СНБО просит украинцев не поддаваться панике - 31.10.2022 Украина.ру

СНБО просит украинцев не поддаваться панике

Так называемый Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 31 октября в своем Telegram-канале просит жителей страны соблюдать "информационную тишину"

2022-10-31T12:38

2022-10-31T12:38

2022-10-31T12:38

новости

снбо

украина

спецоперация

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/97/1032169714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_704d7be8aaf086dcca7754db833a0f71.jpg

Утром 31 октября в ряде регионов раздались взрывы. Власти заявили о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры, в том числе в районе ДнепроГЭС, Днестровской ГЭС, в Киеве, Харькове и т.д.В этой связи в СНБО призвали украинцев не поддаваться панике, не создавать искусственный ажиотаж в аптеках и магазинах, не распространять непроверенную информацию, не публиковать фото и видео с мест прилетов, а также "верить" в ВСУ.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221031/1040313590.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, снбо, украина, спецоперация, удары