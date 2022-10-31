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Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области

Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области - 31.10.2022 Украина.ру

Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области

Ракетными ударами нанесены серьезные разрушения инфраструктуре Днепра (Днепропетровска) и Павлограда Днепропетровской области. Об этом 31 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко

2022-10-31T12:29

2022-10-31T12:29

2022-10-31T12:29

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Местные жители сообщают о взрывах в областном центре на обоих берегах Днепра.Также источник Украина.ру сообщил о вероятном повторном попадании ракет в Приднепровскую ТЭС.В Павлограде виден высокий столб дыма.В Днепре перекрыто движение по двум ключевым мостам, связывающим два берега.Об атаке на область из РСЗО Резниченко сообщал еще ночью. В Марганце один погибший, один раненный.

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новости, ракеты, ракетный удар, днепропетровская область, павлоград, днепр, спецоперация