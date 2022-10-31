Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040322562.html
Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области
Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области - 31.10.2022 Украина.ру
Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области
Ракетными ударами нанесены серьезные разрушения инфраструктуре Днепра (Днепропетровска) и Павлограда Днепропетровской области. Об этом 31 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко
2022-10-31T12:29
2022-10-31T12:29
новости
ракеты
ракетный удар
днепропетровская область
павлоград
днепр
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039552832_0:84:649:449_1920x0_80_0_0_3f822f92064f619164a5b874245c7da4.png
Местные жители сообщают о взрывах в областном центре на обоих берегах Днепра.Также источник Украина.ру сообщил о вероятном повторном попадании ракет в Приднепровскую ТЭС.В Павлограде виден высокий столб дыма.В Днепре перекрыто движение по двум ключевым мостам, связывающим два берега.Об атаке на область из РСЗО Резниченко сообщал еще ночью. В Марганце один погибший, один раненный.
https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039552832_0:23:649:509_1920x0_80_0_0_d6b1178a38324c7892fac796bec3b541.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ракеты, ракетный удар, днепропетровская область, павлоград, днепр, спецоперация
Новости, ракеты, ракетный удар, Днепропетровская область, Павлоград, Днепр, Спецоперация

Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области

12:29 31.10.2022
 
© соцсетиВзрывы в Киеве 10 октября 2022 года
Взрывы в Киеве 10 октября 2022 года
© соцсети
Читать в
Ракетными ударами нанесены серьезные разрушения инфраструктуре Днепра (Днепропетровска) и Павлограда Днепропетровской области. Об этом 31 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко
Местные жители сообщают о взрывах в областном центре на обоих берегах Днепра.
Также источник Украина.ру сообщил о вероятном повторном попадании ракет в Приднепровскую ТЭС.
В Павлограде виден высокий столб дыма.
В Днепре перекрыто движение по двум ключевым мостам, связывающим два берега.
Об атаке на область из РСЗО Резниченко сообщал еще ночью. В Марганце один погибший, один раненный.
Львов без электричества
11:15
На Украине экстренно отключили электроэнергиюНа Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
 
Новостиракетыракетный ударДнепропетровская областьПавлоградДнепрСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
13:24"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается
13:21От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж
13:20Юрий Кнутов: Россия перешла к активной обороне, поэтому ВСУ и США хотят заманить ее в ловушку
13:17"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
13:14"Попытается произвести впечатление": эксперт рассказал об истинной миссии Риши Сунака
13:12Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны
13:11"Содействовать миру во всём мире". Каким будет Китай после XX-го съезда КПК
12:58Киев на 80% остался без водоснабжения
12:46Пленные из ВСУ: "Нам врали – это не наша война"
12:4270 лет первому советскому фильму ужасов. Без Украины не обошлось
12:42Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД
12:38СНБО просит украинцев не поддаваться панике
12:29Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области
12:27В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт
12:26Обстрелы и ответ на них, ложь Воздушных сил. Главное на Украине на 12:00 31 октября
11:54Андрей Кортунов: кто он
11:41Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией
11:26Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину
11:15На Украине экстренно отключили электроэнергию
Лента новостейМолния