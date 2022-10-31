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Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области
Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области - 31.10.2022 Украина.ру
Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области
Ракетными ударами нанесены серьезные разрушения инфраструктуре Днепра (Днепропетровска) и Павлограда Днепропетровской области. Об этом 31 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко
2022-10-31T12:29
2022-10-31T12:29
2022-10-31T12:29
новости
ракеты
ракетный удар
днепропетровская область
павлоград
днепр
спецоперация
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Местные жители сообщают о взрывах в областном центре на обоих берегах Днепра.Также источник Украина.ру сообщил о вероятном повторном попадании ракет в Приднепровскую ТЭС.В Павлограде виден высокий столб дыма.В Днепре перекрыто движение по двум ключевым мостам, связывающим два берега.Об атаке на область из РСЗО Резниченко сообщал еще ночью. В Марганце один погибший, один раненный.
https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ракеты, ракетный удар, днепропетровская область, павлоград, днепр, спецоперация
Новости, ракеты, ракетный удар, Днепропетровская область, Павлоград, Днепр, Спецоперация
Власти заявили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области
Ракетными ударами нанесены серьезные разрушения инфраструктуре Днепра (Днепропетровска) и Павлограда Днепропетровской области. Об этом 31 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко