На Украине экстренно отключили электроэнергию - 31.10.2022 Украина.ру
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На Украине экстренно отключили электроэнергию
На Украине экстренно отключили электроэнергию - 31.10.2022 Украина.ру
На Украине экстренно отключили электроэнергию
На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:15
новости
энергетика
украина
отключение электричества
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Часть ракет сбили украинские системы ПВО, часть попала в цели. Коммунальщики и энергетики ликвидируют последствия. В Винницкой области украинская ПВО сбила ракету, в результате она упала на гражданские объекты. Власти сообщили о разрушениях.
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новости, энергетика, украина, отключение электричества
Новости, энергетика, Украина, отключение электричества

На Украине экстренно отключили электроэнергию

11:15 31.10.2022
 
© мэр Львова Андрей СадовойЛьвов без электричества
Львов без электричества
© мэр Львова Андрей Садовой
Читать в
На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", - сообщил Тимошенко.
Часть ракет сбили украинские системы ПВО, часть попала в цели. Коммунальщики и энергетики ликвидируют последствия.
В Винницкой области украинская ПВО сбила ракету, в результате она упала на гражданские объекты. Власти сообщили о разрушениях.
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10:03
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объектыВ результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
11:15На Украине экстренно отключили электроэнергию
11:06В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
11:06Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
10:59"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео
10:50СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
10:43Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток
10:40"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине
10:03В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
09:56Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
09:54Кличко назвал последствия удара по Киеву
09:50Ультиматум на Чёрном море, обстановка в Павловке. Главное на Украине на утро 31 октября
09:46ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ
09:42В Киеве гремят взрывы – СМИ
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