https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html

На Украине экстренно отключили электроэнергию

На Украине экстренно отключили электроэнергию - 31.10.2022 Украина.ру

На Украине экстренно отключили электроэнергию

На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале

2022-10-31T11:15

2022-10-31T11:15

2022-10-31T11:15

новости

энергетика

украина

отключение электричества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039601321_0:44:853:524_1920x0_80_0_0_2fe50180fa0713c5c9045879722e36ad.jpg.webp

Часть ракет сбили украинские системы ПВО, часть попала в цели. Коммунальщики и энергетики ликвидируют последствия. В Винницкой области украинская ПВО сбила ракету, в результате она упала на гражданские объекты. Власти сообщили о разрушениях.

https://ukraina.ru/20221031/1040315663.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергетика, украина, отключение электричества