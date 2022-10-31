https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html
На Украине экстренно отключили электроэнергию
На Украине экстренно отключили электроэнергию - 31.10.2022 Украина.ру
На Украине экстренно отключили электроэнергию
На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:15
новости
энергетика
украина
отключение электричества
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Часть ракет сбили украинские системы ПВО, часть попала в цели. Коммунальщики и энергетики ликвидируют последствия. В Винницкой области украинская ПВО сбила ракету, в результате она упала на гражданские объекты. Власти сообщили о разрушениях.
https://ukraina.ru/20221031/1040315663.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, украина, отключение электричества
Новости, энергетика, Украина, отключение электричества
На Украине экстренно отключили электроэнергию
На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале