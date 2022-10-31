https://ukraina.ru/20221031/1040307706.html

"Карманная артиллерия" снова в бою

"Карманная артиллерия" снова в бою - 31.10.2022 Украина.ру

"Карманная артиллерия" снова в бою

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T02:52

2022-10-31T02:52

2022-10-31T02:52

чем воюют на украине

эксклюзив

спецоперация

гранатометы

граната

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Некоторые скептики из числа экспертов, ведя речь о ручных гранатах в современной войне, назвали их "вымирающим видом". К примеру, с появлением во многих странах мира ручных противотанковых гранатометов и переносных ракетных комплексов их век в борьбе с бронетехникой, казалось, исчерпан.Тем не менее, на вооружении они еще состоят. Конечно, мощность таких боеприпасов превышает убойную силу гранат противопехотных: поджечь танк, боевую машину или разворотить дот, это вам не пехотинца "снести", фигурально выражаясь. Тем не менее, спецоперация на Украине показала, что "карманную артиллерию" еще рано списывать со счетов. Бои в городах и крупных агломерациях-тому свидетельство. Ручные гранаты являются привычным оружием пехотинца и весьма эффективны в условиях ближнего стрелкового боя. Они, по-прежнему, стоят на вооружении и в российской армии. А специальные гранаты: дымовые, осветительные, сигнальные, светозвуковые, газовые –просто незаменимы для подразделений спецназа разных силовых структур, не только армейских.По своему боевому назначению и применению гранаты бывают противопехотные, противотанковые, специальные. Противопехотные ручные гранаты в свою очередь делятся на зажигательные и осколочно-фугасные. Осколочно-фугасные гранаты бывают оборонительные и наступательные. Оборонительные гранаты имеют большой радиус поражения, их можно применять только из-за укрытия. Наступательные гранаты имеют меньший радиус поражения, поэтому их можно применять, находясь на открытом пространстве. Противотанковые гранаты дополнительной классификации не имеют.Бесспорно, лидерство держит ручная оборонительная граната Ф-1. По массовости производства превзошла всем известный легендарный автомат Калашникова. Знаменитая "лимонка" имеет и свою богатую историю. Она исходит с двадцатых годов минувшего столетия. За основу тогда взяли французскую F-1 и английскую гранату Лемона, которые изрядно доработали. Усилиями Федора Ковешникова усовершенствовали запал. Французский не отличался высокой надежностью. А перед началом Великой Отечественной войны конструктор Федор Храмеев сделал гранату более эффективной и безопасной. Таким образом Ф-1 стала настоящей русской гранатой, хотя в окопах ее и по сей день называют "лимонкой". Почти за столетнюю историю своего существования в гранате менялся несколько раз только запал. Сама же "эфка", прошедшая Великую Отечественную, другие локальные конфликты, включая-современные, осталась в неизменном виде и до сих пор стоит на вооружении в российской армии.Солдаты и офицеры брались за "лимонку" и в оборонительных боях, и в наступлении. Её применяла и пехота, и танкисты, и артиллеристы. Ф-1 находилась даже в боевой экипировке летчиков, на случай непредвиденного приземления на территории противника. Не случайно именно граната Ф-1 вошла в список "Оружия Победы", наравне с "Катюшами", танками Т-34, штурмовиками Ил-2 и другими прославленными образцами вооружений нашей армии.Граната Ф-1 — ручная оборонительная. Дальность заброса — до 50-60 метров, в зависимости от мастерства и физической подготовки бойца. При весе в 600 граммов, метать эту гранату на такую дальность может далеко не каждый, так что в идеале это 30-40 метров. При этом разлет осколков, которых около трехсот, составляет до 250 метров, так что ее применение предусматривает наличие надежного укрытия для самого бросающего. В идеале это окоп или бронетехника, которые укроют от осколков. Сегодня граната Ф-1, которую можно считать старейшей из действующих, остается на вооружении российской армии. Ее технические характеристики, надежность и эффективность позволяют говорить, что легендарная "лимонка" еще надолго останется в боевом применении.По-прежнему "в строю" РГН - ручная граната наступательная. По своим характеристикам очень близка к РГД-5. Особенностью РГН является то, что граната детонирует либо спустя 3,2-4,2 секунды после броска, либо при столкновению с твердой преградой. Таким образом, РГН не оставляет противнику шанса успеть укрыться или отбросить гранату. Активация запала происходит только через 1,5 секунды после после удаления предохранительной скобы. Благодаря этому, РГН защищены от случайных падений, а у бойца, уронившего гранату, остается время, чтобы метнуть ее куда следует.РГО-ручная граната оборонительная. По боевым характеристикам аналогична Ф-1, но, как и РГН использует ударный запал УДЗ. Внешне отличается от РГН лишь ребристым корпусом, когда как у РГН он гладкий.По своим конструкциям ручные гранаты состоят из взрывателя различного принципа действия, корпуса, который при взрыве превращается в осколки и взрывчатого вещества. Иногда в корпус гранаты вносятся готовые поражающие элементы типа шрапнели. Только хорошо тренированный солдат может метнуть современную ручную гранату на сорок или пятьдесят метров.В ходе спецоперации на Украине широко используются специальные ручные гранаты, преимущественно подразделениями разведчиков, десантников, сил специального назначения. Дымовые гранаты при срабатывании создают густое облако дыма, некоторые выделяют цветной дым, который применяется для обозначения целей, местоположений, к примеру, при посадке вертолета, служат своего рода ориентирами на том или ином участке местности, в зависимости от ситуации и т.д.Поражающие факторы ручной гранаты обеспечивают поворот событий, временами даже исход боя, в пользу инициативных и изобретательных, но только при ее умелом применении. При осуществлении оперативных огневых контактов, стреляя в перемещении одной рукой из пистолета, держа в другой гранату, приподнятой на уровне головы руке как противовес для плавного хода. Гранату из такого положения метают без замаха, мгновенно, при необходимости резко увеличивая этим свою огневую мощь. На близких дистанциях ближнего боя "в упор", при внезапном столкновении с группой противника, граната забрасывается за спины противника. Это укрывает бросавшего от своих же осколков. Без замаха гранату можно бросить довольно далеко и точно, не отрывая взгляда от цели или интуитивно в темноте.Гранату можно бросить также от пояса или сразу от гранатной сумки с замахом или без замаха снизу вперед. Этот способ очень быстр и ценен тем, что противник часто вообще не успевает понять, что граната летит к нему. Противник привык видеть бросок с замахом сверху.Способ непривычен, но при определенных тренировках дальность и точность броска быстро прогрессируют. К тому же, по обстоятельствам, гранату иногда проще "подкатить" к противнику (например, через низко расположенные щели) именно таким способом. Бросок снизу практичен при бое в зданиях, когда нет необходимости посылать гранату далеко, но, случается, требуется бросить несколько гранат быстро одну за другой.При метании гранаты из-за вертикального укрытия (из-за угла) желательно не высовываться из-за угла. Цель при этом определяется интуитивно или по слуху. Такой способ метания позволяет бросить гранату быстро, далеко и точно тем, кто тренировался бросать гранату снизу, от пояса, без замаха, как правой, так и левой рукой. При необходимости метать гранату лежа по горизонтальной щели-бойнице ее бросают от пояса, по возможности выставив впереди себя камень, вещмешок и т. д., что найдется под рукой, в качестве временного укрытия для защиты от своих же осколков. Если есть необходимость метнуть гранату дальше, это делают из положения "с колена". Для этого из положения, лежа резко отталкиваются от земли руками, подав туловище и таз назад так, чтобы ноги согнулись в коленях. Ускоряя движение, подняться на левое колено, сделав упор на правую ногу. Это позволит сделать широкий замах назад для броска. Вслед за броском резко упасть и "вжаться" в землю.Таким способом пользуются разведчики и бойцы штурмовых групп, когда невозможно подползти к противнику вплотную незаметно. Аналогичным способом пользуются и для того, чтобы забросить гранату в горизонтальную щель, амбразуру, находящуюся над поверхностью земли на уровне пояса. Но гранату при этом бросают, делая замах сбоку по горизонту. Это самая сложная в исполнении цель для гранатометания. После броска гранаты надо отступить за укрытие и прижаться к нему. Бои в городе — происходит преимущественно на короткой дистанции. Короткая дистанция в этом случае — это дистанция броска гранаты. Как показывает практика, на таких дистанциях выигрывает не тот, кто больше и кто лучше стреляет. Выигрывает тот, у кого больше гранат, кто применит их первым, и кто может бросать их быстро, точно и далеко. Ручные гранаты — это карманная артиллерия. Например, граната ф-1 с ее лавиной осколков создает вокруг себя более плотную зону поражения, чем автоматическая очередь. Наступающую цепь не всегда удается остановить даже плотным автоматическим огнем, а групповым применением гранат — всегда.В украинской армии, в основном, используются те же ручные гранаты советского производства. Правда, несколько лет назад была представлена и принята на вооружение ручная термобарическая граната привычной цилиндрической формы РГТ-27С. Вес 600-700 грамм, бросаться должна минимум на 20 метров. В закрытом помещении 8-ми квадратных метров уничтожает абсолютно всё, на открытой местности 5 квадратных метров. При 300 граммах огнесмеси коэффициент 2.7, что равняется 810 граммам тротила. Украинцы решили пойти еще дальше и сделали РГТ-27С магнитной квадратной, для прилипания её на технику. Казалось бы, всё - вот она победа, но у термобарических гранат есть несколько нюансов, которые не позволят заменить ими обычные гранаты. Нет никаких осколков - корпус из алюминия сгорает при температуре от 1500 до 3000 градусов во время взрыва. Почти никакой эффект взрыва в дождь и туман.Только за последние полвека произошло множество военных конфликтов, включая Афганистан и Северный Кавказ. И нынешняя специальная военная операция показала, что ручные гранаты советского производства зарекомендовали себя как достаточно эффективное, надежное и сравнительно простое оружие ближнего боя. И вряд ли, на мой взгляд, в ближайшем будущем решатся снять их с вооружения. Другое дело - в условиях современной войны, с применением новых образцов вооружения и техники, тактики боевых действий применять гранаты необходимо, как говорится, по уму и всегда помнить советы бывалых и опытных бойцов - с гранатой надо всегда быть на "вы", из поединка человека и гранаты победителем всегда выходит граната.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин

эксклюзив, спецоперация, гранатометы, граната