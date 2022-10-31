https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html

Пленные из ВСУ: "Нам врали – это не наша война"

Пленные из ВСУ: "Нам врали – это не наша война" - 31.10.2022 Украина.ру

Пленные из ВСУ: "Нам врали – это не наша война"

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T12:46

2022-10-31T12:46

2022-10-31T12:46

пленные

всу

эксклюзив

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Контрактники или мобилизованные, они пошли служить киевскому режиму не от хорошей жизни. Либо же вообще – против своей воли. Однако их "боевой путь" оказался коротким. Но российский плен спас жизнь и здоровье четырёх пленных, с которыми удалось поговорить корреспонденту Украина.ру.У небольшого здания в одном из городов ДНР стоит военная охрана: просто так внутрь не попасть, случайных людей здесь нет. Даже с военной аккредитацией здесь "делать нечего": для разговора с пленными необходимо разрешение начальства и сопровождение Народной милиции.Съёмка запрещена вне специально отведённой для разговора комнаты. Военнослужащий, отвечавший за проведение интервью, дал распоряжение вывести из камер пленных, кто раньше никогда не разговаривал с прессой.По закону, пленные подписывают обязательство не брать в руки оружия: в случае, если их пленят повторно, они предстанут перед российским судом.Впрочем, на лицах бывших "вояк" и не видно желания вернуться в бессмысленную бойню, спасение от которой нашлось в российском плену.Один из солдат – Вячеслав Симбирский из Измаила. Родился в 1998 году. Контрактник, который, впрочем, даже не прошёл курса молодого бойца перед отправкой на фронт.Вячеслав трясущимися пальцами достаёт из пачки три сигареты и прячет их в порванный карман ВСУшного термобелья. Такова традиция: журналисты дают пленным покурить.Пойти на заключение контракта с киевскими силовиками его заставили жизненные обстоятельства: ушлые родственники "отжали" у Вячеслава квартиру. Он говорит, что остался сиротой, а хлеб и кров предоставить смогли только ВСУ.В военкомате пообещали спокойную службу в тогда ещё подконтрольном Киеву Мариуполе: в 2021 году действовал "режим тишины". Определили Вячеслава в печально известное подразделение – 56-ю бригаду, известную сейчас как "бригада смертников".Месяц за месяцем проходила служба, но Вячеславу так и не удавалось пройти элементарного курса молодого бойца. С началом СВО его с остальными бросили в гущу военных действий: там неопытного, практически гражданского человека, контузило.Выписавшись из госпиталя, Вячеслав не торопился вернуться на линию фронта. В Днепропетровске его нашла комендатура, и, избив, погрузила в транспорт – на линию соприкосновения.Командующие в его подразделении использовали такие же методы "мотивации" бойцов.Командиры просто-напросто обманывают своих бойцов, продолжает пленный:"Возникло ощущение "мяса". В Песках возникало... Нас обманывают. Говорят, что поедете на усиление, а кидают на штурм. Вас на подъезде просто разбирают".Хвалёные западные вооружения и курсы НАТО – лишь яркий фантик для "работы с населением", убеждён Вячеслав. На снабжении у его подразделения были сломанные каски, старые "плитоноски" без аптечек вместо бронежилетов, на позициях – два мешка с едой и перекрытия из веток вместо блиндажей.Но у его истории военной службы – счастливый конец. Рассказы командиров ВСУ о пытках в российском плену оказались неправдой. Дело теперь за Украиной: включат ли сироту в список на обмен?Другой источник пополнения личного состава ВСУ – пожилые люди. Проблемы со здоровьем зачастую – не преграда для мобилизации. Так случилось с Владимиром Жданюком из Волынской области – из мирной рабочей жизни на заводе его выдернула повестка.Владимир провёл длительное время в военных госпиталях, но постоянная боль в позвоночнике не спасла: "годен к строевой".Товарищи Владимира, скорее всего, погибли в задымлённых окопах. Он оказался единственным, кто смог выбраться из-под обстрела, из гари, и побежать в сторону союзных войск. Владимир осознаёт, что воевать его заставили против своих принципов. Аккуратно отвечая на наши вопросы, осторожно рассказывает, что оба его деда воевали в Великую Отечественную. Нерешительно упоминает, что рассказывал об этом детям. На современной Украине за "пропаганду" борьбы с нацизмом можно получить тюремный срок.Зато Владимир успел увидеть "подарки" новому нацистскому режиму: хвалёную ПТУР NLAW. Обучения бойцы не проходили: инструкции для орудия войны против братского народа простые, "как детский конструктор в картинках".Были среди пленных и те, кто был арестован не на поле боя. Капитану теробороны Мариуполя Сергею Щербине удалось проработать в родном и уже освобождённом от нацистов городе пару месяцев – в строительной компании. Он планировал перевезти туда семью из Киева. Но скрыть "ВСУшное" прошлое от органов правопорядка не удалось.Бывший офицер отрицает всякое участие в боевых действиях: "стоял на блокпостах, занимался планированием оргмероприятий". По его словам, об "азовцах" у мариупольцев "особого мнения не было", однако видеть, как родной завод становился военной целью из-за окопавшихся там нацистов, Сергею было тяжело.Пленный теперь надеется лишь на одно – вернуться в родной город и жить мирной жизнью.Из пленённых не по своей воле – и Омелян Кабан с Ивано-Франковщины, мобилизованный. Разговаривал с нами по-украински. В бою перепутал, куда бежать – и оказался на позициях союзных войск.– Вас наши били.– Нi, – отрезает Омелян. На его теле нет следов пыток. Не было их и на других пленных. Солдаты РФ, по его словам, накормили и дали воды.Но и он не хотел воевать. По словам Омеляна, большинство мобилизованных не понимает, зачем их вообще призвали.Это был последний солдат ВСУ, с которым нам удалось поговорить. При выключенной камере сопровождавший меня сотрудник объяснял Омеляну, почему Украина не станет торопиться запрашивать его, простого солдата, на обмен: ведь он не "Калына" или "Волына", а так, человекоматериал.Омелян попросил нас опубликовать информацию о нём, чтобы родные узнали, что он жив и здоров. Все, с кем нам удалось поговорить, живы и здоровы.

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2022

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

пленные, всу, эксклюзив