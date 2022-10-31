https://ukraina.ru/20221031/1040302889.html

Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала

Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала - 31.10.2022 Украина.ру

Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала

12 человек получили физические и психологические травмы после теракта у здания Запорожской областной телерадиокомпании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-31T06:30

2022-10-31T06:30

2022-10-31T06:30

новости

владимир рогов

теракт

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040106665_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_8c77671fba3ba43865a9051a041da9b9.jpg

В Мелитополе у здания Запорожской областной телерадиокомпании совершили взрыв. Теракт произошел в 8:40, когда местные жители спешат на работу и по делам. Взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль, мощность оценили в 15 кг в тротиловом эквиваленте. От взрыва пострадали фасад здания, офисные помещения, проезжающий мимо автомобиль."Двенадцать человек пострадали, все - мирные, ни одного человека ни в каких погонах, ни полиции, ни Росгвардии, ни военных. Среди пострадавших есть ребенок – двенадцатилетняя девочка, она просто шла в школу. Слава Богу, что она находилась в нескольких десятках метров. Что бы с ней было, если бы она была ближе, даже страшно представить", - рассказал Рогов.Двенадцать человек получили физические и психологические травмы. Кроме этого, материальные - в 30 квартирах повылетали окна, балконные и межкомнатные двери.

https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, теракт, запорожская область