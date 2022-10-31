Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала - 31.10.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала
Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала - 31.10.2022 Украина.ру
Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала
12 человек получили физические и психологические травмы после теракта у здания Запорожской областной телерадиокомпании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-31T06:30
2022-10-31T06:30
новости
владимир рогов
теракт
запорожская область
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В Мелитополе у здания Запорожской областной телерадиокомпании совершили взрыв. Теракт произошел в 8:40, когда местные жители спешат на работу и по делам. Взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль, мощность оценили в 15 кг в тротиловом эквиваленте. От взрыва пострадали фасад здания, офисные помещения, проезжающий мимо автомобиль."Двенадцать человек пострадали, все - мирные, ни одного человека ни в каких погонах, ни полиции, ни Росгвардии, ни военных. Среди пострадавших есть ребенок – двенадцатилетняя девочка, она просто шла в школу. Слава Богу, что она находилась в нескольких десятках метров. Что бы с ней было, если бы она была ближе, даже страшно представить", - рассказал Рогов.Двенадцать человек получили физические и психологические травмы. Кроме этого, материальные - в 30 квартирах повылетали окна, балконные и межкомнатные двери.
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новости, владимир рогов, теракт, запорожская область
Новости, Владимир Рогов, теракт, Запорожская область

Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала

06:30 31.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВзрыв у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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12 человек получили физические и психологические травмы после теракта у здания Запорожской областной телерадиокомпании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
В Мелитополе у здания Запорожской областной телерадиокомпании совершили взрыв. Теракт произошел в 8:40, когда местные жители спешат на работу и по делам. Взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль, мощность оценили в 15 кг в тротиловом эквиваленте. От взрыва пострадали фасад здания, офисные помещения, проезжающий мимо автомобиль.
"Двенадцать человек пострадали, все - мирные, ни одного человека ни в каких погонах, ни полиции, ни Росгвардии, ни военных. Среди пострадавших есть ребенок – двенадцатилетняя девочка, она просто шла в школу. Слава Богу, что она находилась в нескольких десятках метров. Что бы с ней было, если бы она была ближе, даже страшно представить", - рассказал Рогов.
Двенадцать человек получили физические и психологические травмы. Кроме этого, материальные - в 30 квартирах повылетали окна, балконные и межкомнатные двери.
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