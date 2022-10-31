https://ukraina.ru/20221031/1040302552.html
Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями - 31.10.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
СБУ и ГУР нужно признать террористическими организациями, чтобы они "поумерили пыл". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-31T07:00
2022-10-31T07:00
2022-10-31T07:00
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украина
сбу
владимир рогов
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Сотрудники украинских службы безопасности и управления разведки должны понимать, что наказания за совершенные преступления будут неотвратимыми. Для этого СБУ и ГУР нужно признать террористическими организациями. Рогов считает, что если запугать украинских силовиков возможными наказаниями, они начнут опасаться и "совесть включится".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, владимир рогов
Новости, Украина, СБУ, Владимир Рогов
Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
СБУ и ГУР нужно признать террористическими организациями, чтобы они "поумерили пыл". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Сотрудники украинских службы безопасности и управления разведки должны понимать, что наказания за совершенные преступления будут неотвратимыми. Для этого СБУ и ГУР нужно признать террористическими организациями.
"Как только эти структуры будут признаны террористическими, а люди, служащие в них - террористами, поверьте, этого задора, этого пыла у них станет намного меньше, особенно - расслабленности и радости от безнаказанности за совершенные военные преступления и преступления против человечности", - сказал Рогов.
Рогов считает, что если запугать украинских силовиков возможными наказаниями, они начнут опасаться и "совесть включится".