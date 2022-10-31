Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями

"Как только эти структуры будут признаны террористическими, а люди, служащие в них - террористами, поверьте, этого задора, этого пыла у них станет намного меньше, особенно - расслабленности и радости от безнаказанности за совершенные военные преступления и преступления против человечности", - сказал Рогов.