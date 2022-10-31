https://ukraina.ru/20221031/1040302002.html
Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения
Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения - 31.10.2022 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения
Украинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал в интервью изданию Украина.ру о мобилизации, плене, и о том, чем он хотел бы заниматься после освобождения
2022-10-31T07:45
2022-10-31T07:45
2022-10-31T07:45
новости
украина
плен
всу
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Владимира Жданюка мобилизовали в ряды ВСУ в марте, в августе он сдался в плен. По его словам, к нему хорошо относятся: кормят три раза в день, оказывают медицинскую помощь. После освобождения, он хотел бы вернуться к мирной жизни.Жданюк посоветовал украинским военнослужащим сдаваться в плен. Общаются с военнопленными нормально, кормят хорошо, рассказал он. "Как-никак, это сохраняет жизнь", добавил он.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, плен, всу
Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения
Украинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал в интервью изданию Украина.ру о мобилизации, плене, и о том, чем он хотел бы заниматься после освобождения
Владимира Жданюка мобилизовали в ряды ВСУ в марте, в августе он сдался в плен. По его словам, к нему хорошо относятся: кормят три раза в день, оказывают медицинскую помощь. После освобождения, он хотел бы вернуться к мирной жизни.
"В Луцк, к семье. Вести мирную жизнь. Вернуться на старое место работы, если предприятие ещё работает, или новую работу искать. Вести мирную жизнь", - сказал он.
Жданюк посоветовал украинским военнослужащим сдаваться в плен. Общаются с военнопленными нормально, кормят хорошо, рассказал он. "Как-никак, это сохраняет жизнь", добавил он.