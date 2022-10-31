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Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения

Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения - 31.10.2022 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения

Украинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал в интервью изданию Украина.ру о мобилизации, плене, и о том, чем он хотел бы заниматься после освобождения

2022-10-31T07:45

2022-10-31T07:45

2022-10-31T07:45

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Владимира Жданюка мобилизовали в ряды ВСУ в марте, в августе он сдался в плен. По его словам, к нему хорошо относятся: кормят три раза в день, оказывают медицинскую помощь. После освобождения, он хотел бы вернуться к мирной жизни.Жданюк посоветовал украинским военнослужащим сдаваться в плен. Общаются с военнопленными нормально, кормят хорошо, рассказал он. "Как-никак, это сохраняет жизнь", добавил он.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, плен, всу