Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040292502.html
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков - 31.10.2022 Украина.ру
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков
В военном конфликте на Украине присутствует характер гражданкой войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром - считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-10-31T05:45
2022-10-31T05:45
новости
алексей кочетков
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039277747_0:66:1515:918_1920x0_80_0_0_bc5735d9f5cd7bce9d527f2432c8fc31.png.webp
Малая часть русских воюет с большей частью русского народа, а украинцев насильственно переформатировали из русских "вырусь" и отправили выполнять задачу - погибнуть полностью или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание - говорит полиолог.Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039277747_0:0:1241:930_1920x0_80_0_0_f7ccd2d8b5869ac1ac16d80446ddeb92.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей кочетков, россия, украина, сша
Новости, Алексей Кочетков, Россия, Украина, США

Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков

05:45 31.10.2022
 
Политолог Алексей Кочетков
Политолог Алексей Кочетков
Читать в
В военном конфликте на Украине присутствует характер гражданкой войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром - считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Малая часть русских воюет с большей частью русского народа, а украинцев насильственно переформатировали из русских "вырусь" и отправили выполнять задачу - погибнуть полностью или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание - говорит полиолог.

Наша задача — уничтожить "украинство" как политическую идеологию. И вернуть большую часть русских людей, которые оказались под властью этой нацистской украинской идеологии, назад в русскую цивилизацию. На правах равноправных участников, на правах наших братьев и сестёр.

Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание.
 
НовостиАлексей КочетковРоссияУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт
06:00Константин Затулин: Власть Армении предает свой народ, запущена кампания по дискредитации отношений с РФ
05:45Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков
05:30Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков
05:15Деньги любят тишину. А украинская власть – деньги и больше никого
05:15Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков
05:00США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса"
04:45Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ
04:30На фронте с севера до крайнего юга - Бородай назвал самую воюющую общественную организацию в России
04:15"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима
04:00В Херсоне ответили, что Россия сделает с поврежденной энергетикой Украины
02:52"Карманная артиллерия" снова в бою
01:48Главное на 31 октября: в России и в мире
19:00Бои в Павловке, украинская угроза Европе. Итоги 30 октября на Украине
17:39Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
17:11Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
17:05"Не уезжал и не собираюсь!" - индиец, живущий в Донбассе, рассказал о происходящем
16:48"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе
16:22Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова
16:00Задержание в Бердянске, угроза ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 30 октября
Лента новостейМолния