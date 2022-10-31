https://ukraina.ru/20221031/1040292502.html

Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков

Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков - 31.10.2022 Украина.ру

Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков

В военном конфликте на Украине присутствует характер гражданкой войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром - считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-10-31T05:45

2022-10-31T05:45

2022-10-31T05:45

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Малая часть русских воюет с большей частью русского народа, а украинцев насильственно переформатировали из русских "вырусь" и отправили выполнять задачу - погибнуть полностью или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание - говорит полиолог.Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей кочетков, россия, украина, сша