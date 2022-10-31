https://ukraina.ru/20221031/1040292502.html
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков - 31.10.2022 Украина.ру
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков
В военном конфликте на Украине присутствует характер гражданкой войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром - считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-10-31T05:45
2022-10-31T05:45
2022-10-31T05:45
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Малая часть русских воюет с большей частью русского народа, а украинцев насильственно переформатировали из русских "вырусь" и отправили выполнять задачу - погибнуть полностью или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание - говорит полиолог.Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание.
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039277747_0:0:1241:930_1920x0_80_0_0_f7ccd2d8b5869ac1ac16d80446ddeb92.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей кочетков, россия, украина, сша
Новости, Алексей Кочетков, Россия, Украина, США
Украинцев превратили в "вырусей", заставили воевать до уничтожения русских, без шансов выжить - Кочетков
В военном конфликте на Украине присутствует характер гражданкой войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром - считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Малая часть русских воюет с большей частью русского народа, а украинцев насильственно переформатировали из русских "вырусь" и отправили выполнять задачу - погибнуть полностью или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание - говорит полиолог.
Наша задача — уничтожить "украинство" как политическую идеологию. И вернуть большую часть русских людей, которые оказались под властью этой нацистской украинской идеологии, назад в русскую цивилизацию. На правах равноправных участников, на правах наших братьев и сестёр.
Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание.