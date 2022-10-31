В Херсоне ответили, что Россия сделает с поврежденной энергетикой Украины - 31.10.2022 Украина.ру
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В Херсоне ответили, что Россия сделает с поврежденной энергетикой Украины
В Херсоне ответили, что Россия сделает с поврежденной энергетикой Украины - 31.10.2022 Украина.ру
В Херсоне ответили, что Россия сделает с поврежденной энергетикой Украины
Сможет ли Россия быстро восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры Украины, если они перейдут под контроль РФ? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
2022-10-31T04:00
2022-10-31T04:00
новости
россия
энергетика
украина
эксперт
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После теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом 8 октября, ВС РФ начали наносить точечные удары по украинским объектом энергосистемы. В результате многие города страны погрузились в темноту и даже ремонты не позволяют круглосуточно подавать населению электроэнергию.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".Однако даже если эта техника все же приедет на Украину, Киеву придется столкнуться с рядом проблем. Во-первых, западное оборудование не совместимо с советской системой, которой до сих пор пользуются на Украине. Во-вторых, за "помощь" придется платить. И наконец, анонсированное оборудование еще нужно произвести, потому что на складах, ожидая своего часа, оно не лежит.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html
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452
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новости, россия, энергетика, украина, эксперт
Новости, Россия, энергетика, Украина, эксперт

В Херсоне ответили, что Россия сделает с поврежденной энергетикой Украины

04:00 31.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Сможет ли Россия быстро восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры Украины, если они перейдут под контроль РФ? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
"России восстановить энергосистему бывшей Украины будет гораздо проще. Во-первых, эти системы на 100% совместимы, и можно менять только нужные узлы. Во-вторых, в России есть достаточно складских запасов компонентов, чтобы быстро доставить их в нужную точку Новой России", - сказал эксперт.
После теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом 8 октября, ВС РФ начали наносить точечные удары по украинским объектом энергосистемы. В результате многие города страны погрузились в темноту и даже ремонты не позволяют круглосуточно подавать населению электроэнергию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".
Однако даже если эта техника все же приедет на Украину, Киеву придется столкнуться с рядом проблем. Во-первых, западное оборудование не совместимо с советской системой, которой до сих пор пользуются на Украине. Во-вторых, за "помощь" придется платить. И наконец, анонсированное оборудование еще нужно произвести, потому что на складах, ожидая своего часа, оно не лежит.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Михаил Шпир интервью
28 октября, 15:03
Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена
 
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