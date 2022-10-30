Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине - 30.10.2022 Украина.ру
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Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине - 30.10.2022 Украина.ру
Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине
2022-10-30T09:38
2022-10-30T09:38
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html
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новости, энтони блинкен, индия, сво, украина
Новости, Энтони Блинкен, Индия, СВО, Украина

Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине

09:38 30.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине
"Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они обсудили региональные и глобальные вопросы, включая сотрудничество по борьбе с терроризмом и продолжающуюся российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении Прайса.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:31
"Наши партнеры не хотят, чтобы деньги украли". Почему Украине финансирование только обещают, но не дают
 
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