https://ukraina.ru/20221030/1040297723.html
Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине - 30.10.2022 Украина.ру
Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине
2022-10-30T09:38
2022-10-30T09:38
2022-10-30T09:38
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, энтони блинкен, индия, сво, украина
Новости, Энтони Блинкен, Индия, СВО, Украина
Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине
"Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они обсудили региональные и глобальные вопросы, включая сотрудничество по борьбе с терроризмом и продолжающуюся российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении Прайса.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.