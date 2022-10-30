https://ukraina.ru/20221030/1040297723.html

Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине

Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине - 30.10.2022 Украина.ру

Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине

Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине

2022-10-30T09:38

2022-10-30T09:38

2022-10-30T09:38

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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html

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2022

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новости, энтони блинкен, индия, сво, украина