https://ukraina.ru/20221030/1040250704.html
Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России
Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России - 30.10.2022 Украина.ру
Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России
Ситуация на Украине создает все больше рисков глобальной ядерной войны, что крайне пугает европейцев, однако они не могут сделать единственно верный выбор из-за своей слабости, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
2022-10-30T06:15
2022-10-30T06:15
2022-10-30T06:15
владимир путин
богдан безпалько
новости
европа
украина
россия
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Ранее США заявляли о том, что Россия якобы может применить на Украине ядерное оружие или "грязную бомбу", однако впоследствии Пентагон открестился от этих утверждений."Это паника. Европа стоит в тупике и боится, что возникшая ядерная война может выплеснуться на нее. Все обеспокоены возможностью неконтролируемой эскалации российско-украинского конфликта и производством "грязной бомбы" на Украине. Страны Европы хотят повлиять на решение конфликта, но не могут поддержать Владимира Путина кроме как убеждениями принять условия Украины, что невозможно для России", - подчеркнул Безпалько.Так он прокомментировал наметившийся в ЕС раздор, в частности, требования Польши к Германии выплатить 1 триллион евро репараций, а также ссору между главами Германии и Франции Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20221028/1040229403.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, богдан безпалько, новости, европа, украина, россия
Владимир Путин, Богдан Безпалько, Новости, Европа, Украина, Россия
Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России
Ситуация на Украине создает все больше рисков глобальной ядерной войны, что крайне пугает европейцев, однако они не могут сделать единственно верный выбор из-за своей слабости, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
Ранее США заявляли о том, что Россия якобы может применить на Украине ядерное оружие или "грязную бомбу", однако впоследствии Пентагон открестился от этих утверждений.
"Это паника. Европа стоит в тупике и боится, что возникшая ядерная война может выплеснуться на нее. Все обеспокоены возможностью неконтролируемой эскалации российско-украинского конфликта и производством "грязной бомбы" на Украине. Страны Европы хотят повлиять на решение конфликта, но не могут поддержать Владимира Путина кроме как убеждениями принять условия Украины, что невозможно для России", - подчеркнул Безпалько.
Так он прокомментировал наметившийся в ЕС раздор, в частности, требования Польши к Германии выплатить 1 триллион евро репараций, а также ссору между главами Германии и Франции Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном.
Интервью Богдана Безпалько
можно прочитать на нашем сайте