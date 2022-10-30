https://ukraina.ru/20221030/1040250704.html

Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России

Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России - 30.10.2022 Украина.ру

Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России

Ситуация на Украине создает все больше рисков глобальной ядерной войны, что крайне пугает европейцев, однако они не могут сделать единственно верный выбор из-за своей слабости, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру

2022-10-30T06:15

2022-10-30T06:15

2022-10-30T06:15

владимир путин

богдан безпалько

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Ранее США заявляли о том, что Россия якобы может применить на Украине ядерное оружие или "грязную бомбу", однако впоследствии Пентагон открестился от этих утверждений."Это паника. Европа стоит в тупике и боится, что возникшая ядерная война может выплеснуться на нее. Все обеспокоены возможностью неконтролируемой эскалации российско-украинского конфликта и производством "грязной бомбы" на Украине. Страны Европы хотят повлиять на решение конфликта, но не могут поддержать Владимира Путина кроме как убеждениями принять условия Украины, что невозможно для России", - подчеркнул Безпалько.Так он прокомментировал наметившийся в ЕС раздор, в частности, требования Польши к Германии выплатить 1 триллион евро репараций, а также ссору между главами Германии и Франции Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20221028/1040229403.html

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владимир путин, богдан безпалько, новости, европа, украина, россия