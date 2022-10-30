https://ukraina.ru/20221030/1040250507.html

"Немытая Европа": ЕС мечется между ядерной войной и скатыванием в средневековье – Безпалько

"Немытая Европа": ЕС мечется между ядерной войной и скатыванием в средневековье – Безпалько - 30.10.2022 Украина.ру

"Немытая Европа": ЕС мечется между ядерной войной и скатыванием в средневековье – Безпалько

Европейские страны очень сильно пострадают в результате нынешних кризисных явлений, вызванных в первую очередь действиями ЕС, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру

2022-10-30T05:45

2022-10-30T05:45

2022-10-30T05:45

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По его словам, если рассмотреть все варианты развития событий от самых мягких до особо сложных, то становится очевидно, что Европа в любом случае очень сильно пострадает."Самый благоприятный вариант – это продолжающийся экономический кризис, в рамках которого европейцы перестают мыться, начнут еще больше экономить газ и электричество, засядут в холодных домах, а инфляция, цены и преступность среди мигрантов будут расти. Более жесткий вариант – это ядерная война, во время которой удары нанесут по странам Евросоюза и, возможно, по России", - сказал Безпалько.При этом, по его мнению, главный бенефициар этих ударов – Соединенные Штаты Америки – не пострадает и получит всю прибыль от конфликта.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220926/1039105042.html

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