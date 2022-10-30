https://ukraina.ru/20221030/1040250415.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 30.10.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Снос памятников советским воинам в день освобождения Украины от фашистов и пункты обогрева вместо отопительного сезона

2022-10-30T10:12

2022-10-30T10:12

2022-10-30T10:12

эксклюзив

западная украина

памятник

отопление

отопительный сезон

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В канун Дня освобождения Украины от фашистов в регионе снесли несколько памятников советским солдатам-освободителям. При этом отопительный сезон, похоже, тоже ликвидирован в процессе "декоммунизации".День освобождения Украины от фашистов в регионе отметили сносом памятников советским воинамКиевские власти, несмотря на свою неонацистскую сущность, 28 октября продолжают лицемерно отмечать День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский, правда, не решился лично возложить венок к памятнику Неизвестному солдату в Киеве, но, по крайней мере, поручил это сделать рядовым солдатам из президентского полка. А вот на Западной Украине, в частности, в Закарпатье, которое и освободили 28 октября 1944 года от немецких и венгерских фашистов, не было никаких мер по случаю этой даты, хотя она формально остается государственным праздником.Более того, именно к 28 октября глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Микита хотел успеть снести главный символ освобождения Украины от фашистов – памятник "Украина – освободителям" на границе со Словакией, установленный в 1970 году."Монумент "Украина – освободителям" региональной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признан аварийным. Там действительно есть повреждение стены, на которой установлен 11-метровый тяжелый монумент. Он может упасть на людей, не дай Бог, поэтому сегодня решается вопрос, чтобы убрать находящийся в аварийном состоянии памятник" – заявил губернатор в комментарии государственному информагентству "Укринформ"."Будет ли он возвращен впоследствии, когда устранят причины аварийности? Ну, кто его знает, у нас происходит декоммунизация, – потому, может, и не будет. Хотя я слышал разные предложения по нему. Среди них – изменить монумент визуально под казацкий стиль, или пусть будет украинский воин" – продолжил губернатор.Однако из дальнейших его слов стало ясно, что решение о сносе монумента уже принято. Просто его решили отложить, чтобы не было дополнительных аналогий между киевским и гитлеровским режимами. Тем более, что несколько недель назад Виктор Микита заявлял, что профильный департамент Закарпатской ОВА готовит документы на заседание Кабмина для исключения монумента из перечня памятников, чтобы выдержать процедуру."О демонтаже этого монумента – он будет осуществлен на средства областного бюджета. Это небольшая сумма, речь идет о десятках тысяч гривен на демонтаж и транспортировку. Поверьте, если он упадет, это принесет гораздо больше затрат. Это дорогостоящее сооружение, оно однозначно будет храниться и охраняться", – сказал глава Закарпатской ОВА.А вот менее известные памятники освободителям на Западной Украине снесли именно "к дате". Так, 27 октября в селе Вистова, что вблизи Калуша (Ивано-Франковская область), демонтировали фигуру советского солдата, на постаменте которой была надпись "Погиб от рук украинских буржуазных националистов". Собственно, именно надпись и вызвала особую ярость директора областного музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры Ярослава Коретчука, ультимативно потребовавшего от председателя Калушской общины Андрея Найды демонтировать монумент.При этом Коретчук фактически подтвердил истинность надписи, заявив, что памятник стоит "в селе, из которого в ряды УПА* вступили десятки юношей и девушек, погибших за Нашу Независимость". Собственно, именно от рук боевиков УПА* погибли многие советские воины в регионе уже после окончания Второй мировой войны. Зато снос памятника вызвал у директора музея бурную радость."Исчез еще один истукан совка в селе Вистова. Не только пост написали в соцсетях, но стали и сделали. Не будет уже в патриотическом селе Вистова надписи "Погиб от рук украинских буржуазных националистов". Ведь для жителей Западной Украины так называемый приход освободителей 1944 принес новые страдания, а не освобождение от нацизма. И вы знаете, досадно было услышать, что некоторые лица из городского совета (не городской голова, который был за демонтаж), высказывались против демонтажа. Если им нужен этот истукан, привезем вам в городской совет с унитазом", – не удержался от публичного доноса Ярослав Коретчук и предложил поставить на месте памятника часовенку.Также 27 октября в центре города Добромиль Львовской области был демонтирован памятник скорбящей матери, которая держит на коленях своего умершего сына – советского солдата. Христианские корни монумента более чем очевидны – речь идет о привычном для католического мира сюжете оплакивания Христа Богородицей, то есть изображения Богоматери с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях ("Пьета"). Самую известную скульптуру на эту тему создал Микеланджело Буонаротти, она установлена ​​в соборе Святого Петра в Риме. Очевидно, члены художественных советов при комитетах коммунистической партии на Западной Украине об этом не подозревали, поэтому подобные монументы нередко были установлены в регионе – вместо привычных солдат с автоматами и знаменами.Примечательно, что памятник в Добромиле также содержал стелы с фамилиями погибших советских воинов, среди которых были и местные жители. Что появится на месте снесенного монумента и стел – неизвестно, городской совет лишь сообщил, что "начата наработка приемлемого архитектурного решения благоустройства площади, и создания креативного общественного пространства с учетом исторических особенностей застройки города". Чиновники пообещали к концу текущего года представить на обсуждение общественности разработанный дизайнерский проект.А вот на месте снесённого в конце сентября в Черновцах памятника советскому солдату-освободителю на Соборной площади планируют построить въезд в подземный паркинг. Об этом 28 октября сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук на пресс-конференции. "Проекты, которые мы, скорее всего, реализуем в послевоенное время, – чтобы не терять время, мы готовим это сейчас. Напомню, речь шла о подземном двухъярусном подземном паркинге под площадью Соборной. Это связано с тем, что в центральной части города есть сложности с парковкой, поэтому это одно из видений развития города", – сказал мэр. Как ехидно отметили отдельные местные СМИ, подземный паркинг хотят построить неподалеку от принадлежащего мэру ресторана "Гойра".Вместо отопительного сезона – пункты обогрева?Привычный для старшего поколения отопительный сезон, начинавшийся 15 октября, на Украине, похоже, ликвидирован в процессе "декоммунизации" вместе с советскими памятниками. По крайней мере, ни в одном крупном городе Западной Украины его официально не объявили, мэры и чиновники военных администраций говорят только о "начале поставки тепла в учреждения здравоохранения и образования". Настораживает тот факт, что во Львове и Львовской области, как крупнейших в регионе, практически открыто готовятся к отсутствию отопления в течение зимних холодов.Так, в мэрии Львова был разработан план действий при ограничении или отсутствии поставок газа и электроэнергии. Коммунальщики запасают альтернативные виды топлива, в том числе дрова, готовят печи-"буржуйки". В общей сложности город подготовил около 700 таких печей, которые при необходимости можно будет использовать. А "Нафтогаз" объявил, что до февраля 2023 за один миллиард гривен планирует построить во Львове биотопливную котельную, которая покроет потребности в отоплении четвертой части города. Что делать в этой четверти города в ноябре, декабре и январе, в "Нафтогазе" не сообщают.При этом Львовская ОВА и местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) готовятся обустроить более 400 стационарных пунктов обогрева для населения, которые будут использоваться "в случае критической ситуации"."В случае отсутствия тепло- и электроснабжения, при похолодании и начале отопительного сезона мы совместно с органами местного самоуправления развернем стационарные пункты обогрева для населения. В соответствии с предложениями органов местного самоуправления под указанные потребности будем привлекать объекты, как правило, социальной инфраструктуры, которые на данный момент в определенной степени уже оборудованы и пригодны для размещения лиц, нуждающихся в помощи. Эта стационарная точка обогрева должна выполнять одновременно несколько функций. В частности – укрытие, обогрев, доступ к интернету, при необходимости получение первой медицинской помощи", – рассказал во время брифинга 28 октября первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.По его словам, в настоящее время местные власти предложили более 400 локаций, которые можно использовать для стационарных пунктов обогрева. Львовская ОВА анализирует их обеспечение, следующим шагом станет комиссионное обследование по возможности использования по назначению. Ранее губернатор Львовщины Максим Козицкий сообщал, что в области более 130 стационарных пунктов обогрева."Наша задача совместно с органами местного самоуправления, – и я подчеркиваю, что в первую очередь это их обязательства, – приложить максимум усилий, чтобы указанные пункты обогрева были обеспечены всем необходимым. В частности – это альтернативный источник питания, как правило генератор, который соответствует площади и потенциальному количеству людей, возможность выхода в интернет, запасы продовольствия и воды", – сказал Андрей Годик.Он добавил, что из областного бюджета закупили 27 тепловых пушек, продолжается работа в части закупки генераторов. Также, по его словам, Львовская ОВА постоянно обращается к международным партнерам и благотворителям с просьбой помочь обустроить стационарные пункты обогрева, в частности альтернативными источниками энергии и терминалами системы Starlink. Пока чиновники отрабатывают алгоритм информирования населения о наличии и адресах пунктов обогрева.В случае ещё более критической ситуации пункты обогрева, но уже мобильные, готовы развернуть и ГСЧС. "Будет разворачиваться палатка, в которой будет резервный источник питания, возможность людям согреться, зарядить телефон и т.д. Главное управление обеспечено определенным количеством палаток и источников питания в виде генераторов", – объяснил начальник Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области Юрий Кагитин. Около 50 мобильных пунктов смогут оперативно перемещать в те местности в области, где в них будет большая потребность.Судя по всему, подобная подготовка ведётся и в других областях региона, просто об этом их жители иногда узнают из-за границы. Так, 27 октября мэр польского города Забже Малгожата Манска-Шулик сообщила, что мэр Ровно Александр Третяк попросил у города-побратима электрогенераторы, тепловые пушки, обогреватели, а также продукты и медикаменты. По ее словам, поляки уже собирают груз гуманитарной помощи.Кстати, сам Третяк о своём обращении к польским партнерам жителей Ровно не информировал. А относительно отопительного сезона в городе слова мэра, сказанные 28 октября, были очень неуверенными: "Со следующей недели, вероятно, при стабилизации энергетики мы будем подписывать распоряжения об отопительном сезоне". При этом в Ровно пока открыт только один стационарный пункт обогрева – на базе городского центра социального обслуживания. Правда, действует он лишь с 8 до 19 часов, а круглосуточная работа анонсирована только в случае "чрезвычайной ситуации".

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, памятник, отопление, отопительный сезон