Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников

Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ Для того, чтобы живущие за границей россияне заняли более патриотическую позицию, должен поменяться подход к преподаванию истории и литературы в самой России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова