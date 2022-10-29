Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников - 29.10.2022 Украина.ру
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Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников
Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников - 29.10.2022 Украина.ру
Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников
Информация о российской специальной военной операции на Украине включена в курс истории для старшеклассников российской средней школы. Это следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования
2022-10-29T13:51
2022-10-29T13:51
новости
спецоперация
образование
школа
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В ходе освоения курса у школьников должно формироваться понимание причин и следствий СВО, названной в документе одним из "важнейших событий ХХ - начала XXI веков".В документе отмечается, что достижение таких результатов связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 годов, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.
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новости, спецоперация, образование, школа
Новости, Спецоперация, Образование, Школа

Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников

13:51 29.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
Ученики первых классов во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Информация о российской специальной военной операции на Украине включена в курс истории для старшеклассников российской средней школы. Это следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования
В ходе освоения курса у школьников должно формироваться понимание причин и следствий СВО, названной в документе одним из "важнейших событий ХХ - начала XXI веков".

"Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ - начала XXI веков, знание достижений страны и её народа; умение характеризовать … решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий … воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине", - говорится в проекте о требованиях к предметным результатам освоения курса.

В документе отмечается, что достижение таких результатов связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 годов, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.
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