Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040282071.html
Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине - 29.10.2022 Украина.ру
Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии города Ричфилд в штате Минессота и обвинили её в том, что она поддерживает конфликт на Украине. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter 28 октября
2022-10-29T11:51
2022-10-29T11:51
новости
сша
депутаты
протест
киевский режим
военная помощь
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/28/1033722831_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_5e07b12421e4c4956898ba52dba16a97.jpg
Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к поиску прямых переговоров с Россией для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо.Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было предано огласке якобы без необходимых дополнительных согласований.Он также указал, что киевский режим убивает людей в Донбассе.Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.Ранее похожий инцидент произошёл с другой конгрессвумен от Демократической партии США — Александрией Окасио-Кортес.
https://ukraina.ru/20221026/1040147537.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/28/1033722831_0:0:4950:3712_1920x0_80_0_0_6e1e61806c60586d4ceb563068837c9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, депутаты, протест, киевский режим, военная помощь, спецоперация
Новости, США, депутаты, протест, киевский режим, военная помощь, Спецоперация

Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине

11:51 29.10.2022
 
© предоставлено Грегом БаттерфилдомСША Нью-Йорк протест против нацизма на Украине акция неонацизм
США Нью-Йорк протест против нацизма на Украине акция неонацизм
© предоставлено Грегом Баттерфилдом
Читать в
Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии города Ричфилд в штате Минессота и обвинили её в том, что она поддерживает конфликт на Украине. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter 28 октября
Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к поиску прямых переговоров с Россией для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо.
Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было предано огласке якобы без необходимых дополнительных согласований.

Вы должны быть прогрессивным демократом. Против войны. Восемьдесят миллиардов (долларов помощи — ред.) Украине - это не против войны", - заявил один из протестующих

Он также указал, что киевский режим убивает людей в Донбассе.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 10:30
"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по УкраинеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik 26 октября дала характеристику решению членов Конгресса США отозвать письмо Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией
Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.
Ранее похожий инцидент произошёл с другой конгрессвумен от Демократической партии США — Александрией Окасио-Кортес.
 
НовостиСШАдепутатыпротесткиевский режимвоенная помощьСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
12:33Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
12:27Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
12:20Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
12:10Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
12:08"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
11:58Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина
11:51Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
11:30Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
11:24The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
11:00У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт
10:55Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие
10:50Украина, Косово и сферическая украинская дипломатия в вакууме
10:40В ожидании вторжения белорусов. Чем живет в эти дни Волынь
10:29Александр Бородай: Захват Украиной Херсона - чисто идеологическая задача команды Зеленского
10:14Путин и Одесса: пробует, хвалит, но не берёт
10:10Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
09:59Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября
09:30Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
09:15Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
Лента новостейМолния