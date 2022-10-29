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Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине - 29.10.2022 Украина.ру
Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии города Ричфилд в штате Минессота и обвинили её в том, что она поддерживает конфликт на Украине. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter 28 октября
2022-10-29T11:51
2022-10-29T11:51
2022-10-29T11:51
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депутаты
протест
киевский режим
военная помощь
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Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к поиску прямых переговоров с Россией для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо.Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было предано огласке якобы без необходимых дополнительных согласований.Он также указал, что киевский режим убивает людей в Донбассе.Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.Ранее похожий инцидент произошёл с другой конгрессвумен от Демократической партии США — Александрией Окасио-Кортес.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, депутаты, протест, киевский режим, военная помощь, спецоперация
Новости, США, депутаты, протест, киевский режим, военная помощь, Спецоперация
Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии города Ричфилд в штате Минессота и обвинили её в том, что она поддерживает конфликт на Украине. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter 28 октября
Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к поиску прямых переговоров с Россией для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо.
Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было предано огласке якобы без необходимых дополнительных согласований.
Вы должны быть прогрессивным демократом. Против войны. Восемьдесят миллиардов (долларов помощи — ред.) Украине - это не против войны", - заявил один из протестующих
Он также указал, что киевский режим убивает людей в Донбассе.
Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.
Ранее похожий инцидент произошёл с другой конгрессвумен от Демократической партии США — Александрией Окасио-Кортес.