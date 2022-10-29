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Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине

Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине - 29.10.2022 Украина.ру

Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине

Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии города Ричфилд в штате Минессота и обвинили её в том, что она поддерживает конфликт на Украине. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter 28 октября

2022-10-29T11:51

2022-10-29T11:51

2022-10-29T11:51

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Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к поиску прямых переговоров с Россией для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо.Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было предано огласке якобы без необходимых дополнительных согласований.Он также указал, что киевский режим убивает людей в Донбассе.Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.Ранее похожий инцидент произошёл с другой конгрессвумен от Демократической партии США — Александрией Окасио-Кортес.

https://ukraina.ru/20221026/1040147537.html

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новости, сша, депутаты, протест, киевский режим, военная помощь, спецоперация