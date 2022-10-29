https://ukraina.ru/20221029/1040266076.html
Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему - 29.10.2022 Украина.ру
Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
На Украине ждут западное оборудование, чтобы подлатать энергосистему, поврежденную ударами ВС РФ. Известно, что Киев надеется на Италию, Францию, Литву Финляндию, Германию и Польшу. Почему в этом списке нет США, в интервью изданию Украина.ру ответил замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
2022-10-29T05:55
2022-10-29T05:55
2022-10-29T05:55
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".Он добавил, что и с европейским оборудованием у Украины будут сложности, ведь страна до сих пор пользуется "наследством" Советского Союза, а эти системы тоже не являются полностью совместимыми.Кроме всего прочего, подчеркнул Шпир, за эту "помощь" Киеву выставят кругленькую сумму.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, свет, энергетика, оборудование
Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
На Украине ждут западное оборудование, чтобы подлатать энергосистему, поврежденную ударами ВС РФ. Известно, что Киев надеется на Италию, Францию, Литву Финляндию, Германию и Польшу. Почему в этом списке нет США, в интервью изданию Украина.ру ответил замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".
"Потому что в США совершенно другой стандарт напряжения и частоты: 110-127 вольт, 60 герц. У нас и в Европе – 220-240 вольт, 50 герц. Поэтому компании из Европы теоретически смогут произвести нужную Киеву продукцию в нужных объёмах, но не мгновенно", - сказал эксперт.
Он добавил, что и с европейским оборудованием у Украины будут сложности, ведь страна до сих пор пользуется "наследством" Советского Союза, а эти системы тоже не являются полностью совместимыми.
Кроме всего прочего, подчеркнул Шпир, за эту "помощь" Киеву выставят кругленькую сумму.
Полностью интервью можно прочитать здесь: