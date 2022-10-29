https://ukraina.ru/20221029/1040248370.html
Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы - 29.10.2022 Украина.ру
Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
Лидеры большинства стран Европейского союза толкают свои государства в пропасть в угоду Соединенным Штатам Америки, только приход на их место адекватных политиков может спасти ситуацию, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
2022-10-29T07:30
2022-10-29T07:30
2022-10-29T07:30
новости
богдан безпалько
европа
импичмент
переворот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102693/99/1026939957_0:517:5568:3649_1920x0_80_0_0_6543b15885028c591c8c9b0930a4d921.jpg.webp
"Сейчас надеяться можно только на то, что нынешние европейские элиты уйдут в результате выборов, переворотов, импичментов и их место займут более благоразумные руководители. Если к власти в Европе придут такие лидеры, с которыми можно договариваться, этого будет достаточно", - подчеркнул Безпалько.В качестве примера он привел таких политиков, как главы правительств Венгрии и Италии Виктора Орбана и Джорджи Мелани. При этом эксперт отметил, что Мелани – антироссийский политик, однако ей хватает здравомыслия не предпринимать самоубийственных для Италии шагов.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221020/1039950694.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102693/99/1026939957_0:0:4950:3712_1920x0_80_0_0_3228786be4c64601dc8e342f8912efa6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, европа, импичмент, переворот
Новости, Богдан Безпалько, Европа, импичмент, переворот
Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
Лидеры большинства стран Европейского союза толкают свои государства в пропасть в угоду Соединенным Штатам Америки, только приход на их место адекватных политиков может спасти ситуацию, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру