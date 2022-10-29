Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы - 29.10.2022 Украина.ру
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Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы - 29.10.2022 Украина.ру
Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
Лидеры большинства стран Европейского союза толкают свои государства в пропасть в угоду Соединенным Штатам Америки, только приход на их место адекватных политиков может спасти ситуацию, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
2022-10-29T07:30
2022-10-29T07:30
новости
богдан безпалько
европа
импичмент
переворот
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"Сейчас надеяться можно только на то, что нынешние европейские элиты уйдут в результате выборов, переворотов, импичментов и их место займут более благоразумные руководители. Если к власти в Европе придут такие лидеры, с которыми можно договариваться, этого будет достаточно", - подчеркнул Безпалько.В качестве примера он привел таких политиков, как главы правительств Венгрии и Италии Виктора Орбана и Джорджи Мелани. При этом эксперт отметил, что Мелани – антироссийский политик, однако ей хватает здравомыслия не предпринимать самоубийственных для Италии шагов.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.
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новости, богдан безпалько, европа, импичмент, переворот
Новости, Богдан Безпалько, Европа, импичмент, переворот

Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы

07:30 29.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Лидеры большинства стран Европейского союза толкают свои государства в пропасть в угоду Соединенным Штатам Америки, только приход на их место адекватных политиков может спасти ситуацию, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
"Сейчас надеяться можно только на то, что нынешние европейские элиты уйдут в результате выборов, переворотов, импичментов и их место займут более благоразумные руководители. Если к власти в Европе придут такие лидеры, с которыми можно договариваться, этого будет достаточно", - подчеркнул Безпалько.
В качестве примера он привел таких политиков, как главы правительств Венгрии и Италии Виктора Орбана и Джорджи Мелани. При этом эксперт отметил, что Мелани – антироссийский политик, однако ей хватает здравомыслия не предпринимать самоубийственных для Италии шагов.
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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НовостиБогдан БезпалькоЕвропаимпичментпереворот
 
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