https://ukraina.ru/20221029/1040245984.html

Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей

Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей - 29.10.2022 Украина.ру

Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей

Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. И эта перемена мало что значит, поскольку Великобританией управляет Тайный совет. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн

2022-10-29T07:15

2022-10-29T07:15

2022-10-29T07:15

новости

писатель

британия

премьер

трасс (лиз трасс)

риши сунак

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Он пояснил, что члены правительства обычно занимают в Тайном совете условно "параллельные" должности. Конкретно Лиз Трасс там, по его мнению, была там казначеем."Внешние министры, по сути дела, являются менеджерами по исполнению бюджета, прописанного в Тайном совете, хотя иногда речь идет об одних и тех же лицах, но "иногда", не всегда. Тайный совет существует не только в Великобритании, он есть и в Канаде, и в некоторых других странах Британского содружества", - заявил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, писатель, британия, премьер, трасс (лиз трасс), риши сунак