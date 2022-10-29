https://ukraina.ru/20221029/1040245984.html
Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей - 29.10.2022 Украина.ру
Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. И эта перемена мало что значит, поскольку Великобританией управляет Тайный совет. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-29T07:15
2022-10-29T07:15
2022-10-29T07:15
новости
писатель
британия
премьер
трасс (лиз трасс)
риши сунак
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Он пояснил, что члены правительства обычно занимают в Тайном совете условно "параллельные" должности. Конкретно Лиз Трасс там, по его мнению, была там казначеем."Внешние министры, по сути дела, являются менеджерами по исполнению бюджета, прописанного в Тайном совете, хотя иногда речь идет об одних и тех же лицах, но "иногда", не всегда. Тайный совет существует не только в Великобритании, он есть и в Канаде, и в некоторых других странах Британского содружества", - заявил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, писатель, британия, премьер, трасс (лиз трасс), риши сунак
Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. И эта перемена мало что значит, поскольку Великобританией управляет Тайный совет. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Прежде всего, надо понимать, что такое британская политическая система. В ней существует несколько этажей. Одну из ключевых ролей играет так называемый Тайный совет при короле. Упрощенно говоря, Кабинет министров со всеми министрами и премьер-министром - это внешняя витрина власти в Британии. На самом деле все ключевые решения принимаются на Тайном совете, где главной фигурой является король", - сказал писатель.
Он пояснил, что члены правительства обычно занимают в Тайном совете условно "параллельные" должности. Конкретно Лиз Трасс там, по его мнению, была там казначеем.
"Внешние министры, по сути дела, являются менеджерами по исполнению бюджета, прописанного в Тайном совете, хотя иногда речь идет об одних и тех же лицах, но "иногда", не всегда. Тайный совет существует не только в Великобритании, он есть и в Канаде, и в некоторых других странах Британского содружества", - заявил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: