https://ukraina.ru/20221029/1040235607.html

Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом

Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом - 29.10.2022 Украина.ру

Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом

Каковы шансы на то, что Украина все же устроит провокацию с использованием "грязной бомбы" с целью последующего обвинения России? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-29T05:30

2022-10-29T05:30

2022-10-29T05:30

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украина

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Украина планирует применить "грязную бомбу" в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html

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новости, бомба, киев, полковник, украина