Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040235607.html
Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом
Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом - 29.10.2022 Украина.ру
Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом
Каковы шансы на то, что Украина все же устроит провокацию с использованием "грязной бомбы" с целью последующего обвинения России? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-29T05:30
2022-10-29T05:30
новости
бомба
киев
полковник
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/89/1021728924_0:407:1175:1067_1920x0_80_0_0_3617333d123c12b2e33a346d396d4905.jpg
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Украина планирует применить "грязную бомбу" в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/89/1021728924_0:297:1175:1178_1920x0_80_0_0_fffa3af58fbecc0d2af1edb31101483a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бомба, киев, полковник, украина
Новости, бомба, Киев, полковник, Украина

Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом

05:30 29.10.2022
 
© Public domainядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв
© Public domain
Читать в
Каковы шансы на то, что Украина все же устроит провокацию с использованием "грязной бомбы" с целью последующего обвинения России? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
"Высокая... (вероятность применения "грязной бомбы" - Ред.) Меня радует только одно, что этот информационный гвалт, эти протесты, которые Москва стала заявлять на всех уровнях, эти звонки Шойгу министрам обороны, они очень насторожили мир – НАТО, Вашингтон, всех, кто держит Киев в американском или натовском наморднике. Это, мне кажется, единственное… один шанс из ста, что может сдержать Киев от этого вероломного теракта", - сказал эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Украина планирует применить "грязную бомбу" в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Виктор Баранец интервью
27 октября, 14:37
Виктор Баранец: Украинскую армию губит неверие в победу над Россией
 
НовостибомбаКиевполковникУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
06:45Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы
06:30Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
06:15Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
06:06"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
06:04Избивали и обманом гнали на смерть. Пленный солдат рассказал правду о ВСУ
06:00"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
05:55Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
05:45"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
05:30Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом
05:25Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами
05:19Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолет над Атлантикой
05:17Иван Коновалов: Украинское наступление готовится
05:15"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"
05:08Мир "Великого кольца": имена и расы Торманса и Земли
05:00Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса
04:45Отказывали в медпомощи: австралиец рассказал о нарушении его прав в западной тюрьме
04:30Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы
04:15Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами
04:04Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии
Лента новостейМолния