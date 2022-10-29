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Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом
Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом - 29.10.2022 Украина.ру
Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом
Каковы шансы на то, что Украина все же устроит провокацию с использованием "грязной бомбы" с целью последующего обвинения России? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-29T05:30
2022-10-29T05:30
2022-10-29T05:30
новости
бомба
киев
полковник
украина
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Украина планирует применить "грязную бомбу" в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бомба, киев, полковник, украина
Новости, бомба, Киев, полковник, Украина
Баранец оценил вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом
Каковы шансы на то, что Украина все же устроит провокацию с использованием "грязной бомбы" с целью последующего обвинения России? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
"Высокая... (вероятность применения "грязной бомбы" - Ред.) Меня радует только одно, что этот информационный гвалт, эти протесты, которые Москва стала заявлять на всех уровнях, эти звонки Шойгу министрам обороны, они очень насторожили мир – НАТО, Вашингтон, всех, кто держит Киев в американском или натовском наморднике. Это, мне кажется, единственное… один шанс из ста, что может сдержать Киев от этого вероломного теракта", - сказал эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Украина планирует применить "грязную бомбу" в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях.
Полностью интервью можно прочитать здесь: