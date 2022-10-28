Польша намерена потребовать от России компенсировать "военные потери, понесенные из-за СССР" - 28.10.2022 Украина.ру
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Польша намерена потребовать от России компенсировать "военные потери, понесенные из-за СССР"
Польша намерена потребовать от России компенсировать "военные потери, понесенные из-за СССР" - 28.10.2022 Украина.ру
Польша намерена потребовать от России компенсировать "военные потери, понесенные из-за СССР"
Польские власти проведут расчет ущерба, который якобы понесла страна из-за военных СССР, и потребуют от России его компенсировать, говорится в заявлении МИД Польши
2022-10-28T14:22
2022-10-28T14:26
польша
россия
германия
репарации
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В ходе Второй мировой войны более 600 тысяч советских солдат отдали свои жизни ради освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков. Однако в последнее время поляки уничтожают памятники советским воинам-освободителям и обвиняют СССР в "оккупации"."Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — сказано в документе.Ранее в октябре Польша отправила Германии дипломатическую ноту с требованием заплатить более одного триллиона евро в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официальной реакции Германии пока не последовало.
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польша, россия, германия, репарации
Польша, Россия, Германия, репарации

Польша намерена потребовать от России компенсировать "военные потери, понесенные из-за СССР"

14:22 28.10.2022 (обновлено: 14:26 28.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / 74. posiedzenie SejmuПольша парламент сейм
Польша парламент сейм - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© commons.wikimedia.org / 74. posiedzenie Sejmu
Читать в
Польские власти проведут расчет ущерба, который якобы понесла страна из-за военных СССР, и потребуют от России его компенсировать, говорится в заявлении МИД Польши
В ходе Второй мировой войны более 600 тысяч советских солдат отдали свои жизни ради освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков. Однако в последнее время поляки уничтожают памятники советским воинам-освободителям и обвиняют СССР в "оккупации".
"Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — сказано в документе.
Ранее в октябре Польша отправила Германии дипломатическую ноту с требованием заплатить более одного триллиона евро в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официальной реакции Германии пока не последовало.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 09:44
С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг"
 
ПольшаРоссияГерманиярепарации
 
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