"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь - 28.10.2022 Украина.ру
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"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь
"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь - 28.10.2022 Украина.ру
"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь
Великобританией управляет Тайный совет, где все в руках короля. Премьер-министр в этой структуре чаще всего занимает роль казначея. Если он чем-то не устраивает "высшее руководство", казначея меняют. Чем провинилась Лиз Трасс, в интервью изданию Украина.ру ответил русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-28T13:17
2022-10-28T13:17
новости
писатель
трасс (лиз трасс)
премьер
великобритания
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Проект финансирования очередного этапа существования британского государства начал шататься, и это одна из причин, почему Лиз Трасс "отчислили" с поста.Новый премьер – Риши Сунак – финансист, и даже был при Борисе Джонсоне главой казначейства. На него, считает собеседник издания, Тайный совет возлагает определенные надежды.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
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новости, писатель, трасс (лиз трасс), премьер, великобритания
Новости, писатель, Трасс (Лиз Трасс), премьер, Великобритания

"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь

13:17 28.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Великобританией управляет Тайный совет, где все в руках короля. Премьер-министр в этой структуре чаще всего занимает роль казначея. Если он чем-то не устраивает "высшее руководство", казначея меняют. Чем провинилась Лиз Трасс, в интервью изданию Украина.ру ответил русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Что касается Трасс, там был составлен, я так понимаю, некий финансовый план, потом правительство его пыталось исполнять, но что-то пошло не так. Британия рассчитывала, что ее облигации будут хорошо покупаться, что деньги из Европы побегут в британские облигации. Но что-то пошло не так, и деньги побежали из Европы, в том числе и из Германии, в Америку, а британские облигации оказались недооцененными. В итоге начался этот кризис", - рассказал писатель.
Проект финансирования очередного этапа существования британского государства начал шататься, и это одна из причин, почему Лиз Трасс "отчислили" с поста.
Новый премьер – Риши Сунак – финансист, и даже был при Борисе Джонсоне главой казначейства. На него, считает собеседник издания, Тайный совет возлагает определенные надежды.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Видеманн интервью
Вчера, 20:19
Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
 
НовостиписательТрасс (Лиз Трасс)премьерВеликобритания
 
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