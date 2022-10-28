https://ukraina.ru/20221028/1040246273.html

"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь

"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь - 28.10.2022 Украина.ру

"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь

Великобританией управляет Тайный совет, где все в руках короля. Премьер-министр в этой структуре чаще всего занимает роль казначея. Если он чем-то не устраивает "высшее руководство", казначея меняют. Чем провинилась Лиз Трасс, в интервью изданию Украина.ру ответил русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн

2022-10-28T13:17

2022-10-28T13:17

2022-10-28T13:17

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писатель

трасс (лиз трасс)

премьер

великобритания

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Проект финансирования очередного этапа существования британского государства начал шататься, и это одна из причин, почему Лиз Трасс "отчислили" с поста.Новый премьер – Риши Сунак – финансист, и даже был при Борисе Джонсоне главой казначейства. На него, считает собеседник издания, Тайный совет возлагает определенные надежды.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, писатель, трасс (лиз трасс), премьер, великобритания