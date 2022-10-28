"Деньги побежали": Видеманн объяснил, кто и за что указал Лиз Трасс на дверь
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Великобританией управляет Тайный совет, где все в руках короля. Премьер-министр в этой структуре чаще всего занимает роль казначея. Если он чем-то не устраивает "высшее руководство", казначея меняют. Чем провинилась Лиз Трасс, в интервью изданию Украина.ру ответил русский писатель, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Что касается Трасс, там был составлен, я так понимаю, некий финансовый план, потом правительство его пыталось исполнять, но что-то пошло не так. Британия рассчитывала, что ее облигации будут хорошо покупаться, что деньги из Европы побегут в британские облигации. Но что-то пошло не так, и деньги побежали из Европы, в том числе и из Германии, в Америку, а британские облигации оказались недооцененными. В итоге начался этот кризис", - рассказал писатель.
Проект финансирования очередного этапа существования британского государства начал шататься, и это одна из причин, почему Лиз Трасс "отчислили" с поста.
Новый премьер – Риши Сунак – финансист, и даже был при Борисе Джонсоне главой казначейства. На него, считает собеседник издания, Тайный совет возлагает определенные надежды.
Полностью интервью можно прочитать здесь: