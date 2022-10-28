Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку - 28.10.2022 Украина.ру
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Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку
Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку - 28.10.2022 Украина.ру
Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что публичными заявлениями о подготовке Киевом "грязной бомбы" Россия предотвратила большую катастрофу
2022-10-28T12:10
2022-10-28T12:10
новости
россия
грязная бомба
украина
политолог
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Эксперт отметил, что после того, как в Вашингтоне увидели и услышали реакцию международного сообщества на заявления России о "грязной бомбе", то "сдали назад".По всей видимости, считает он, России удаётся купировать эту провокацию. И это можно считать большой победой на международной арене.При этом по мнению Маркова, если бы такой удар пришелся бы по Донецку, в Киеве бы уверяли, что это российский тактический ядерный заряд. А Запад бы закричал сразу - "Россия во всём виновата". Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, грязная бомба, украина, политолог
Новости, Россия, грязная бомба, Украина, политолог

Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку

12:10 28.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ центре Донецка прогремели три взрыва
В центре Донецка прогремели три взрыва - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что публичными заявлениями о подготовке Киевом "грязной бомбы" Россия предотвратила большую катастрофу
Эксперт отметил, что после того, как в Вашингтоне увидели и услышали реакцию международного сообщества на заявления России о "грязной бомбе", то "сдали назад".
По всей видимости, считает он, России удаётся купировать эту провокацию. И это можно считать большой победой на международной арене.
Получается, большая победа России ещё и потому, что у России не было ответа. Ну, представьте себе, если бы Киев взорвал эту грязную атомную бомбу в Донецке.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
При этом по мнению Маркова, если бы такой удар пришелся бы по Донецку, в Киеве бы уверяли, что это российский тактический ядерный заряд. А Запад бы закричал сразу - "Россия во всём виновата".
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
04:30
РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный экспертРоссия обнародовала информацию о провокации с использованием так называемой грязной ядерной бомбы, которую готовит Украина, весьма своевременно. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
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