Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что публичными заявлениями о подготовке Киевом "грязной бомбы" Россия предотвратила большую катастрофу
Эксперт отметил, что после того, как в Вашингтоне увидели и услышали реакцию международного сообщества на заявления России о "грязной бомбе", то "сдали назад".
По всей видимости, считает он, России удаётся купировать эту провокацию. И это можно считать большой победой на международной арене.
Получается, большая победа России ещё и потому, что у России не было ответа. Ну, представьте себе, если бы Киев взорвал эту грязную атомную бомбу в Донецке.
При этом по мнению Маркова, если бы такой удар пришелся бы по Донецку, в Киеве бы уверяли, что это российский тактический ядерный заряд. А Запад бы закричал сразу - "Россия во всём виновата".
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04:30РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный экспертРоссия обнародовала информацию о провокации с использованием так называемой грязной ядерной бомбы, которую готовит Украина, весьма своевременно. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру