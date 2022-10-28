https://ukraina.ru/20221028/1040241450.html

Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку

Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку - 28.10.2022 Украина.ру

Марков рассказал, что будет, если Киев ударит "грязной бомбой" по Донецку

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что публичными заявлениями о подготовке Киевом "грязной бомбы" Россия предотвратила большую катастрофу

2022-10-28T12:10

2022-10-28T12:10

2022-10-28T12:10

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Эксперт отметил, что после того, как в Вашингтоне увидели и услышали реакцию международного сообщества на заявления России о "грязной бомбе", то "сдали назад".По всей видимости, считает он, России удаётся купировать эту провокацию. И это можно считать большой победой на международной арене.При этом по мнению Маркова, если бы такой удар пришелся бы по Донецку, в Киеве бы уверяли, что это российский тактический ядерный заряд. А Запад бы закричал сразу - "Россия во всём виновата". Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221028/1040190779.html

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новости, россия, грязная бомба, украина, политолог