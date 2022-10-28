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Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина

Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина - 28.10.2022 Украина.ру

Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина

Белому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post

2022-10-28T09:52

2022-10-28T09:52

2022-10-28T10:08

новости

спецоперация

the washington post

сша

джо байден

владимир путин

деэскалация

переговоры

киевский режим

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По мнению её автора, обозревателя издания Дэвида Игнатиуса, усилия по прекращению конфликта в настоящее время были бы "бесплодными", поскольку киевский режим желает вернуть себе все потерянные им территории, на что Москва ни в коем случае не согласится.Дипломатические усилия между Россией и Соединёнными Штатами должны быть сосредоточены на предотвращении "катастрофического сценария" между двумя странами, считает он.Администрация президента США Джо Байдена должна "терпеливо и надёжно" продолжать посылать "поток оружия" киевскому режима, и одновременно показывать, что США "не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".Цитируя произнесённые ранее в тот же день президентом России Владимиром Путиным слова о "равноправном диалоге об общем будущем" России и Запада, Игнатиус призвал Байдена отнестись к ним серьёзно.Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности.Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.Выступая ранее в тот же день на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить её в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.

https://ukraina.ru/20221022/1040033600.html

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новости, спецоперация, the washington post, сша, джо байден, владимир путин, деэскалация, переговоры, киевский режим