Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина
09:52 28.10.2022 (обновлено: 10:08 28.10.2022)
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Белому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
По мнению её автора, обозревателя издания Дэвида Игнатиуса, усилия по прекращению конфликта в настоящее время были бы "бесплодными", поскольку киевский режим желает вернуть себе все потерянные им территории, на что Москва ни в коем случае не согласится.
"Итак, на данный момент компромисс невозможен", - считает Игнатиус.
Дипломатические усилия между Россией и Соединёнными Штатами должны быть сосредоточены на предотвращении "катастрофического сценария" между двумя странами, считает он.
Администрация президента США Джо Байдена должна "терпеливо и надёжно" продолжать посылать "поток оружия" киевскому режима, и одновременно показывать, что США "не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".
Цитируя произнесённые ранее в тот же день президентом России Владимиром Путиным слова о "равноправном диалоге об общем будущем" России и Запада, Игнатиус призвал Байдена отнестись к ним серьёзно.
Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности.
Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации
Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.
Выступая ранее в тот же день на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить её в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.