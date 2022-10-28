Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина - 28.10.2022 Украина.ру
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Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина
Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина - 28.10.2022 Украина.ру
Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина
Белому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
2022-10-28T09:52
2022-10-28T10:08
новости
спецоперация
the washington post
сша
джо байден
владимир путин
деэскалация
переговоры
киевский режим
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По мнению её автора, обозревателя издания Дэвида Игнатиуса, усилия по прекращению конфликта в настоящее время были бы "бесплодными", поскольку киевский режим желает вернуть себе все потерянные им территории, на что Москва ни в коем случае не согласится.Дипломатические усилия между Россией и Соединёнными Штатами должны быть сосредоточены на предотвращении "катастрофического сценария" между двумя странами, считает он.Администрация президента США Джо Байдена должна "терпеливо и надёжно" продолжать посылать "поток оружия" киевскому режима, и одновременно показывать, что США "не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".Цитируя произнесённые ранее в тот же день президентом России Владимиром Путиным слова о "равноправном диалоге об общем будущем" России и Запада, Игнатиус призвал Байдена отнестись к ним серьёзно.Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности.Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.Выступая ранее в тот же день на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить её в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.
https://ukraina.ru/20221022/1040033600.html
https://ukraina.ru/20221007/1039467283.html
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новости, спецоперация, the washington post, сша, джо байден, владимир путин, деэскалация, переговоры, киевский режим
Новости, Спецоперация, The Washington Post, США, Джо Байден, Владимир Путин, деэскалация, переговоры, киевский режим

Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина

09:52 28.10.2022 (обновлено: 10:08 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Белому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
По мнению её автора, обозревателя издания Дэвида Игнатиуса, усилия по прекращению конфликта в настоящее время были бы "бесплодными", поскольку киевский режим желает вернуть себе все потерянные им территории, на что Москва ни в коем случае не согласится.

"Итак, на данный момент компромисс невозможен", - считает Игнатиус.

Дипломатические усилия между Россией и Соединёнными Штатами должны быть сосредоточены на предотвращении "катастрофического сценария" между двумя странами, считает он.
Администрация президента США Джо Байдена должна "терпеливо и надёжно" продолжать посылать "поток оружия" киевскому режима, и одновременно показывать, что США "не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".
канцлер Германии Олаф Шольц
22 октября, 12:47
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войныНеобдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag
Цитируя произнесённые ранее в тот же день президентом России Владимиром Путиным слова о "равноправном диалоге об общем будущем" России и Запада, Игнатиус призвал Байдена отнестись к ним серьёзно.
Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности.

Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации

Дэвид Игнатиус
Обозреватель The Washington Post
Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 07:23
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил 6 октября глава США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома
Выступая ранее в тот же день на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить её в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.
 
НовостиСпецоперацияThe Washington PostСШАДжо БайденВладимир Путиндеэскалацияпереговорыкиевский режим
 
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