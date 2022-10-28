Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП - 28.10.2022 Украина.ру
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Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП - 28.10.2022 Украина.ру
Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
Количество дорожно-транспортных происшествий на Украине резко возросло за последние несколько недель. Это связано со слабым освещение улиц, сообщает 28 октября Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте
2022-10-28T09:41
2022-10-28T09:45
новости
энергетика
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украина
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Речь идет об авариях, происходящих и вечером и поздно ночью, так как улицы многих городов сейчас плохо освещены или полностью обесточены во время "энергетических тревог" - экстренного отключения электроснабжения для того, чтобы снизить напряжение.Энергетический кризис вызван ракетными ударами по объектам инфраструктуры энергетики – в частности, крупнейшим ТЭС, таким как Ладыженская, Приднепровская, Дарницкая, Бурштынская.Главное управление Национальной полиции Днепропетровской области призывает жителей региона носить светоотражающие элементы на одежде. Это также актуально для областей с худшим положением в энергетике – Киевской, Львовской, Черкасской.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергетика, дтп, полиция, украина
Новости, энергетика, ДТП, полиция, Украина

Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП

09:41 28.10.2022 (обновлено: 09:45 28.10.2022)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Количество дорожно-транспортных происшествий на Украине резко возросло за последние несколько недель. Это связано со слабым освещение улиц, сообщает 28 октября Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте
Речь идет об авариях, происходящих и вечером и поздно ночью, так как улицы многих городов сейчас плохо освещены или полностью обесточены во время "энергетических тревог" - экстренного отключения электроснабжения для того, чтобы снизить напряжение.
Энергетический кризис вызван ракетными ударами по объектам инфраструктуры энергетики – в частности, крупнейшим ТЭС, таким как Ладыженская, Приднепровская, Дарницкая, Бурштынская.
Главное управление Национальной полиции Днепропетровской области призывает жителей региона носить светоотражающие элементы на одежде. Это также актуально для областей с худшим положением в энергетике – Киевской, Львовской, Черкасской.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 10:25
В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – властиВ результате ночного обстрела в Запорожье был поврежден объект энергетики, сообщил в своем Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев 27 октября
 
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