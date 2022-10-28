https://ukraina.ru/20221028/1040230324.html

Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП

Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП - 28.10.2022 Украина.ру

Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий на Украине резко возросло за последние несколько недель. Это связано со слабым освещение улиц, сообщает 28 октября Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте

2022-10-28T09:41

2022-10-28T09:41

2022-10-28T09:45

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Речь идет об авариях, происходящих и вечером и поздно ночью, так как улицы многих городов сейчас плохо освещены или полностью обесточены во время "энергетических тревог" - экстренного отключения электроснабжения для того, чтобы снизить напряжение.Энергетический кризис вызван ракетными ударами по объектам инфраструктуры энергетики – в частности, крупнейшим ТЭС, таким как Ладыженская, Приднепровская, Дарницкая, Бурштынская.Главное управление Национальной полиции Днепропетровской области призывает жителей региона носить светоотражающие элементы на одежде. Это также актуально для областей с худшим положением в энергетике – Киевской, Львовской, Черкасской.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221027/1040187435.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, энергетика, дтп, полиция, украина