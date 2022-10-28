В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:06 28.10.2022 (обновлено: 09:11 28.10.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
На Западе слабо представляют себе цели Украины в нынешнем вооружённом конфликте, её потери и ход боевых действий. Об этом говорится в статье Джошуа Хумински, директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса, опубликованной на днях американским журналом The Hill
По его словам, Киев успешно контролирует информационное пространство, что, вероятно, создает ложную картину для западных союзников.
Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ
В атмосфере, созданной на Западе, даже ставить подобные вопросы "равносильно ереси" и навлекает на их автора подозрения в поддержке России, утверждает Хумински.
Исторически сложилось так, что США плохо ведут ограниченные войны с неясными целями, а конфликт на Украине относится именно к таким войнам, считает автор. Неудивительно, что в отсутствие заявленных целей США на Украине многие американцы ставят под сомнение бессрочный характер поддержки Вашингтоном Киева, резюмирует он.