https://ukraina.ru/20221028/1040228803.html

В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях

В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях - 28.10.2022 Украина.ру

В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях

На Западе слабо представляют себе цели Украины в нынешнем вооружённом конфликте, её потери и ход боевых действий. Об этом говорится в статье Джошуа Хумински, директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса, опубликованной на днях американским журналом The Hill

2022-10-28T09:06

2022-10-28T09:06

2022-10-28T09:11

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По его словам, Киев успешно контролирует информационное пространство, что, вероятно, создает ложную картину для западных союзников.В атмосфере, созданной на Западе, даже ставить подобные вопросы "равносильно ереси" и навлекает на их автора подозрения в поддержке России, утверждает Хумински.Исторически сложилось так, что США плохо ведут ограниченные войны с неясными целями, а конфликт на Украине относится именно к таким войнам, считает автор. Неудивительно, что в отсутствие заявленных целей США на Украине многие американцы ставят под сомнение бессрочный характер поддержки Вашингтоном Киева, резюмирует он.

https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html

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новости, сша, сми, киевский режим, информация, спецоперация