В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях - 28.10.2022 Украина.ру
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В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях - 28.10.2022 Украина.ру
В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
На Западе слабо представляют себе цели Украины в нынешнем вооружённом конфликте, её потери и ход боевых действий. Об этом говорится в статье Джошуа Хумински, директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса, опубликованной на днях американским журналом The Hill
2022-10-28T09:06
2022-10-28T09:11
новости
сша
сми
киевский режим
информация
спецоперация
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По его словам, Киев успешно контролирует информационное пространство, что, вероятно, создает ложную картину для западных союзников.В атмосфере, созданной на Западе, даже ставить подобные вопросы "равносильно ереси" и навлекает на их автора подозрения в поддержке России, утверждает Хумински.Исторически сложилось так, что США плохо ведут ограниченные войны с неясными целями, а конфликт на Украине относится именно к таким войнам, считает автор. Неудивительно, что в отсутствие заявленных целей США на Украине многие американцы ставят под сомнение бессрочный характер поддержки Вашингтоном Киева, резюмирует он.
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новости, сша, сми, киевский режим, информация, спецоперация
Новости, США, СМИ, киевский режим, информация, Спецоперация

В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях

09:06 28.10.2022 (обновлено: 09:11 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Западе слабо представляют себе цели Украины в нынешнем вооружённом конфликте, её потери и ход боевых действий. Об этом говорится в статье Джошуа Хумински, директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса, опубликованной на днях американским журналом The Hill
По его словам, Киев успешно контролирует информационное пространство, что, вероятно, создает ложную картину для западных союзников.

Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ

Джошуа Хумински
Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса
В атмосфере, созданной на Западе, даже ставить подобные вопросы "равносильно ереси" и навлекает на их автора подозрения в поддержке России, утверждает Хумински.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 06:45
Хомский рассказал о «безумной» цензуре в СШАЦензура и замалчивание фактов в американских СМИ достигли «безумного» уровня. Об этом заявил на днях в интервью с американской организацией Massachusetts Peace Action выдающийся американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Исторически сложилось так, что США плохо ведут ограниченные войны с неясными целями, а конфликт на Украине относится именно к таким войнам, считает автор. Неудивительно, что в отсутствие заявленных целей США на Украине многие американцы ставят под сомнение бессрочный характер поддержки Вашингтоном Киева, резюмирует он.
 
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