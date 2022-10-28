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Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News

Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News - 28.10.2022 Украина.ру

Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News

Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций. Об этом на днях заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон

2022-10-28T08:22

2022-10-28T08:22

2022-10-28T08:22

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сша

украина

демократы

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"Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — отметил журналист.По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций. Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.Ранее три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили Байдену письмо, в котором призвали урегулировать конфликт на Украине путем прямых переговоров с Россией.Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, демократы