Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News - 28.10.2022 Украина.ру
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Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News
Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News - 28.10.2022 Украина.ру
Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News
Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций. Об этом на днях заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон
2022-10-28T08:22
2022-10-28T08:22
новости
сша
украина
демократы
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"Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — отметил журналист.По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций. Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.Ранее три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили Байдену письмо, в котором призвали урегулировать конфликт на Украине путем прямых переговоров с Россией.Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад.
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новости, сша, украина, демократы
Новости, США, Украина, демократы

Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News

08:22 28.10.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : president.gov.ua
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Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций. Об этом на днях заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон
"Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — отметил журналист.
По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций.
Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

"Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.

Ранее три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили Байдену письмо, в котором призвали урегулировать конфликт на Украине путем прямых переговоров с Россией.
Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад.
 
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