https://ukraina.ru/20221028/1040226441.html

Американский миллиардер Маск возглавил Twitter

Американский миллиардер Маск возглавил Twitter - 28.10.2022 Украина.ру

Американский миллиардер Маск возглавил Twitter

Американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter (соцсеть заблокирована в России). Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании, сообщил 27 октября телеканал CNBC

2022-10-28T07:27

2022-10-28T07:27

2022-10-28T07:29

илон маск

twitter

новости

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"Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", — отметил телеканал.Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.Когда Маск заявил, что расторгает сделку, Twitter подал в суд на миллиардера, утверждая, что Маск "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам".У Маска было время до пятницы, чтобы завершить сделку по приобретению Twitter или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.На днях Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе — второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска — "главного по Твитам". Это выражение в английском сленге также означает "главного дурака".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

илон маск, twitter, новости