https://ukraina.ru/20221028/1040210708.html

Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"

Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой" - 28.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"

Жонглирование темой "грязного ядерного оружия" может привести к катастрофическим последствиям многие страны Европы. У США риски куда меньше, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов. Об этом он рассказал Украина.ру

2022-10-28T05:55

2022-10-28T05:55

2022-10-28T05:55

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Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.Однако и у Вашингтона есть и другие риски: история с применением "грязной бомбы" грозит Америке потерей контроля над Европой, которую уже много лет США используют как источник ресурсов.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, бомба, украина, сша, ядерное оружие