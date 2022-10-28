https://ukraina.ru/20221028/1040210708.html
Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"
Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой" - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"
Жонглирование темой "грязного ядерного оружия" может привести к катастрофическим последствиям многие страны Европы. У США риски куда меньше, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов. Об этом он рассказал Украина.ру
2022-10-28T05:55
2022-10-28T05:55
2022-10-28T05:55
новости
бомба
украина
сша
ядерное оружие
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Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.Однако и у Вашингтона есть и другие риски: история с применением "грязной бомбы" грозит Америке потерей контроля над Европой, которую уже много лет США используют как источник ресурсов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бомба, украина, сша, ядерное оружие
Новости, бомба, Украина, США, Ядерное оружие
Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"
Жонглирование темой "грязного ядерного оружия" может привести к катастрофическим последствиям многие страны Европы. У США риски куда меньше, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов. Об этом он рассказал Украина.ру
"Украина может выйти из-под контроля, так как США и, особенно, Великобритания попустительствуют скандальным и крайне рисковым манипуляциям киевского режима, особенно что касается оружия массового уничтожения, например, ядерных экспериментов Украины", - считает Шатилов.
Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.
Однако и у Вашингтона есть и другие риски: история с применением "грязной бомбы" грозит Америке потерей контроля над Европой, которую уже много лет США используют как источник ресурсов.
Полностью прочитать интервью можно здесь: