Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой" - 28.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"
Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой" - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"
Жонглирование темой "грязного ядерного оружия" может привести к катастрофическим последствиям многие страны Европы. У США риски куда меньше, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов. Об этом он рассказал Украина.ру
2022-10-28T05:55
2022-10-28T05:55
новости
бомба
украина
сша
ядерное оружие
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Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.Однако и у Вашингтона есть и другие риски: история с применением "грязной бомбы" грозит Америке потерей контроля над Европой, которую уже много лет США используют как источник ресурсов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, бомба, украина, сша, ядерное оружие
Новости, бомба, Украина, США, Ядерное оружие

Эксперт рассказал, как повлияет на США украинская провокация с "грязной бомбой"

05:55 28.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Шатилов
Александр Шатилов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Жонглирование темой "грязного ядерного оружия" может привести к катастрофическим последствиям многие страны Европы. У США риски куда меньше, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов. Об этом он рассказал Украина.ру
"Украина может выйти из-под контроля, так как США и, особенно, Великобритания попустительствуют скандальным и крайне рисковым манипуляциям киевского режима, особенно что касается оружия массового уничтожения, например, ядерных экспериментов Украины", - считает Шатилов.
Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.
Однако и у Вашингтона есть и другие риски: история с применением "грязной бомбы" грозит Америке потерей контроля над Европой, которую уже много лет США используют как источник ресурсов.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Шатилов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:14
Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче — Александр Шатилов
 
НовостибомбаУкраинаСШАЯдерное оружие
 
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