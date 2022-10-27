https://ukraina.ru/20221027/1040215948.html
Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин
Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенным Штатам, которые сейчас продвигают "миропорядок, основанный на правилах", нечего предложить миру, кроме сохранения доминирования США.
2022-10-27T17:40
2022-10-27T17:40
2022-10-27T17:40
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"Неслучайно Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения", - сказал Путин.Он также отметил, что провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, россия, сша, вашингтон, москва
Владимир Путин, Новости, Россия, США, Вашингтон, Москва
Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенным Штатам, которые сейчас продвигают "миропорядок, основанный на правилах", нечего предложить миру, кроме сохранения доминирования США.
"Неслучайно Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения", - сказал Путин.
Он также отметил, что провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений.