https://ukraina.ru/20221027/1040215948.html

Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин

Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин - 27.10.2022 Украина.ру

Вашингтону нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенным Штатам, которые сейчас продвигают "миропорядок, основанный на правилах", нечего предложить миру, кроме сохранения доминирования США.

2022-10-27T17:40

2022-10-27T17:40

2022-10-27T17:40

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"Неслучайно Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения", - сказал Путин.Он также отметил, что провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, новости, россия, сша, вашингтон, москва