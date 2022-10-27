Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля" - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"
Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля" - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"
Все, что происходит в мире, западным либеральным сообществом списывается на "козни Кремля", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T17:40
2022-10-27T17:46
новости
владимир путин
кремль
запад
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Путин предложил западным политикам, прибегающим к этому аргументу, придумать что-нибудь "поинтереснее, что-нибудь концептуальное".При этом он напомнил, что Запад открыто признает финансирование госпереворота на Украине в 2014 году.По словам президента, это – хамство.
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новости, владимир путин, кремль, запад
Новости, Владимир Путин, Кремль, Запад

Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"

17:40 27.10.2022 (обновлено: 17:46 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Все, что происходит в мире, западным либеральным сообществом списывается на "козни Кремля", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
Происки кремля… Ну на себя-то посмотрите. Ну неужели мы такие всемогущие? Уже любая критика в адрес наших оппонентов это "происки Кремля", "рука Кремля".
Путин предложил западным политикам, прибегающим к этому аргументу, придумать что-нибудь "поинтереснее, что-нибудь концептуальное".
При этом он напомнил, что Запад открыто признает финансирование госпереворота на Украине в 2014 году.
По словам президента, это – хамство.
7 июля, 17:25
«Не кусать в экономике, а бить в геополитике», — Фёдоров об ответе России на козни ЗападаДепутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»), член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру рассказал о самом масштабном биологическом оружии США
 
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