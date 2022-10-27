https://ukraina.ru/20221027/1040215764.html

Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"

Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля" - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"

Все, что происходит в мире, западным либеральным сообществом списывается на "козни Кремля", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября

2022-10-27T17:40

2022-10-27T17:40

2022-10-27T17:46

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Путин предложил западным политикам, прибегающим к этому аргументу, придумать что-нибудь "поинтереснее, что-нибудь концептуальное".При этом он напомнил, что Запад открыто признает финансирование госпереворота на Украине в 2014 году.По словам президента, это – хамство.

https://ukraina.ru/20220707/1034312080.html

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новости, владимир путин, кремль, запад