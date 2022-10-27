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Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"
Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля" - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"
Все, что происходит в мире, западным либеральным сообществом списывается на "козни Кремля", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T17:40
2022-10-27T17:40
2022-10-27T17:46
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владимир путин
кремль
запад
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Путин предложил западным политикам, прибегающим к этому аргументу, придумать что-нибудь "поинтереснее, что-нибудь концептуальное".При этом он напомнил, что Запад открыто признает финансирование госпереворота на Украине в 2014 году.По словам президента, это – хамство.
https://ukraina.ru/20220707/1034312080.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, кремль, запад
Новости, Владимир Путин, Кремль, Запад
Путин: Нельзя все свалить на "козни Кремля"
17:40 27.10.2022 (обновлено: 17:46 27.10.2022)
Все, что происходит в мире, западным либеральным сообществом списывается на "козни Кремля", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября