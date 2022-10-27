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Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"
Путин выступит на тему "Мир после гегемонии" - 27.10.2022 Украина.ру
Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"
Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T17:17
2022-10-27T17:17
2022-10-27T17:18
новости
владимир путин
валдай
выступление
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Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Речь главы государства будет посвящена теме "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Участники ожидают выступления Путина в зале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "достаточно объемное выступление". По его словам, содержание выступления наверняка много дней предстоит анализировать. "Изучать, читать и перечитывать", заявил Песков.В заседании принимают участие 111 экспертов из 41 страны.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, валдай, выступление
Новости, Владимир Путин, Валдай, выступление
Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"
17:17 27.10.2022 (обновлено: 17:18 27.10.2022)
Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Речь главы государства будет посвящена теме "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Участники ожидают выступления Путина в зале.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "достаточно объемное выступление". По его словам, содержание выступления наверняка много дней предстоит анализировать. "Изучать, читать и перечитывать", заявил Песков.
В заседании принимают участие 111 экспертов из 41 страны.