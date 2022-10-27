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Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"

Путин выступит на тему "Мир после гегемонии" - 27.10.2022 Украина.ру

Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"

Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

2022-10-27T17:17

2022-10-27T17:17

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владимир путин

валдай

выступление

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Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Речь главы государства будет посвящена теме "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Участники ожидают выступления Путина в зале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "достаточно объемное выступление". По его словам, содержание выступления наверняка много дней предстоит анализировать. "Изучать, читать и перечитывать", заявил Песков.В заседании принимают участие 111 экспертов из 41 страны.

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новости, владимир путин, валдай, выступление