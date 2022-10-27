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Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок

Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок - 27.10.2022 Украина.ру

Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок

Украинские власти приняли решение об отказе от переговоров с Москвой после консультаций с западными разведслужбами. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera

2022-10-27T16:51

2022-10-27T16:51

2022-10-27T16:51

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По его словам, Москва якобы не заинтересована в переговорах, так как не получит от диалога желаемого результата. Кремль требует признания российского статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил Зеленский. Москва, по его словам, предложила формат диалога, который Киев не может принять. Переговоры украинской и российской делегаций проходили в пять этапов с 28 февраля по 29 марта 2022 года. В результате стороны ни о чем не смогли договориться, в мае Украина вышла из процесса. В конце сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 4 октября Владимир Зеленский ввел запрет СНБО в действие.

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новости, украина, владимир зеленский, переговоры, россия