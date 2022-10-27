https://ukraina.ru/20221027/1040211597.html
Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок
Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок - 27.10.2022 Украина.ру
Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок
Украинские власти приняли решение об отказе от переговоров с Москвой после консультаций с западными разведслужбами. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera
2022-10-27T16:51
2022-10-27T16:51
2022-10-27T16:51
новости
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
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По его словам, Москва якобы не заинтересована в переговорах, так как не получит от диалога желаемого результата. Кремль требует признания российского статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил Зеленский. Москва, по его словам, предложила формат диалога, который Киев не может принять. Переговоры украинской и российской делегаций проходили в пять этапов с 28 февраля по 29 марта 2022 года. В результате стороны ни о чем не смогли договориться, в мае Украина вышла из процесса. В конце сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 4 октября Владимир Зеленский ввел запрет СНБО в действие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, переговоры, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, переговоры, Россия
Зеленский объяснил отказ от переговоров с Москвой данными западных разведок
Украинские власти приняли решение об отказе от переговоров с Москвой после консультаций с западными разведслужбами. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera
По его словам, Москва якобы не заинтересована в переговорах, так как не получит от диалога желаемого результата.
"Мы видим сообщения от нашей разведки, США, Британии, Турции и т.д. Одно дело, когда в этой стране кто-то говорит что-то публично, а другое – когда мы знаем реальную ситуацию", - сказал Зеленский.
Кремль требует признания российского статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил Зеленский. Москва, по его словам, предложила формат диалога, который Киев не может принять.
Переговоры украинской и российской делегаций проходили в пять этапов с 28 февраля по 29 марта 2022 года. В результате стороны ни о чем не смогли договориться, в мае Украина вышла из процесса. В конце сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 4 октября Владимир Зеленский ввел запрет СНБО в действие.