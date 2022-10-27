https://ukraina.ru/20221027/1040205676.html

Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео

Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео - 27.10.2022 Украина.ру

Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что изменилось на фронте с приходом... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T15:20

2022-10-27T15:20

2022-10-27T15:20

херсонская область

сергей суровикин

видео

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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что изменилось на фронте с приходом генерала Суровикина, почему Израиль отказался поставлять Украине оружие, а также объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО:01:10 – С чем связана масштабная перегруппировка сил ВСУ на запорожском направлении?03:22 – Что изменилось в проведении спецоперации с приходом Суровикина?05:10 – Цели создания Координационного совета по обеспечению СВО;11:02 - Почему Израиль отказал Украине в поставках средств ПВО и других вооружений12:55 – Вероятность применения Украиной "грязной бомбы";13:58 – Ситуация в Приднестровье.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, сергей суровикин, видео, видео