Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео - 27.10.2022 Украина.ру
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Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео
Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео - 27.10.2022 Украина.ру
Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что изменилось на фронте с приходом... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T15:20
2022-10-27T15:20
херсонская область
сергей суровикин
видео
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что изменилось на фронте с приходом генерала Суровикина, почему Израиль отказался поставлять Украине оружие, а также объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО:01:10 – С чем связана масштабная перегруппировка сил ВСУ на запорожском направлении?03:22 – Что изменилось в проведении спецоперации с приходом Суровикина?05:10 – Цели создания Координационного совета по обеспечению СВО;11:02 - Почему Израиль отказал Украине в поставках средств ПВО и других вооружений12:55 – Вероятность применения Украиной "грязной бомбы";13:58 – Ситуация в Приднестровье.
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херсонская область, сергей суровикин, видео, видео
Херсонская область, Сергей Суровикин, Видео

Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео

15:20 27.10.2022
 
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что изменилось на фронте с приходом генерала Суровикина, почему Израиль отказался поставлять Украине оружие, а также объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО:
01:10 – С чем связана масштабная перегруппировка сил ВСУ на запорожском направлении?
03:22 – Что изменилось в проведении спецоперации с приходом Суровикина?
05:10 – Цели создания Координационного совета по обеспечению СВО;
11:02 - Почему Израиль отказал Украине в поставках средств ПВО и других вооружений
12:55 – Вероятность применения Украиной "грязной бомбы";
13:58 – Ситуация в Приднестровье.
 
Херсонская областьСергей СуровикинВидео
 
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