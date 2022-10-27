https://ukraina.ru/20221027/1040202312.html

Александр Шатилов: Киев получил от Запада карт-бланш на любые действия в отношении России

Александр Шатилов: Киев получил от Запада карт-бланш на любые действия в отношении России - 27.10.2022 Украина.ру

Александр Шатилов: Киев получил от Запада карт-бланш на любые действия в отношении России

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T14:53

2022-10-27T14:53

2022-10-27T14:53

совбез оон

украина

россия

израиль

агрессия

сша

грязная бомба

магатэ

ядерный

война

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Совбез ООН провел закрытое заседание на тему угрозы применения в Украине "грязной бомбы". Каков политический и дипломатический итог этой встречи, объяснил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов.— Александр Борисович. Что могли обсуждать на заседании Совбеза ООН, кроме той информации, о которой заявляют официальные лица?— Последствия использования "грязной бомбы" непредсказуемы для всего мира – это и обсуждали. Москва педалирует эту тему. Если будет создан прецедент с применением такого оружия против России, то кто потом помешает уже не украинским, а, например, арабским террористам детонировать снаряд в другом месте Земли. Терроризм не имеет национальности. Любой экстремист получит карт-бланш на такой род деятельности, если Запад прикроет Украину в таком преступлении против человечества. Это серьезная тема, о ней и говорили.— Подтвердились ли ваши ожидания от заседания? Напомню, вы говорили, что России следует более жестко заявлять свою позицию и активнее защищать себя от Украины и Запада.— Правильно, что Россия озвучила свои опасения и вынесла их на общественное обсуждение в ООН. Однако это хорошо делать, если ты перестраховал риски в военном плане. А то получается, как в поговорке: мы стращаем, а Васька слушает да ест. МАГАТЭ находится под полным контролем США, которые демонстративно игнорируют нашу точку зрения и только подталкивают Киев к совершению этого чудовищного преступления.Я считаю, что в этой ситуации России в какой-то мере нужно брать на вооружение опыт Израиля, который при наличии реальных угроз безопасности государству абсолютно без сомнения наносит удары и уничтожает источники опасности. В частности, Москва заявляет, что идут работы по созданию "грязной ядерной бомбы" в Институте ядерных исследований НАН Украины, Восточном горно-обогатительном комбинате (Днепропетровская область). Я не понимаю, почему тогда эти учреждения до сих пор спокойно функционируют, а не лежат в руинах? Если проблема ядерной бомбы существует, то эти организации представляют угрозу для всех.— Александр Борисович, но военные действия Израиля тоже не все страны поддерживают, а некоторые даже осуждают…— Мы сейчас ведем войну с очень опасным и жестким противником. Давно пора перестать ориентироваться на какое-то абстрактное общественною мнение, тем более западное. На Западе создана жесткая тоталитарная информационная система: нам все равно не дадут в ней выиграть. Здесь России нужно учитывать прежде всего национальные интересны и национальную безопасность – это превыше всего. Если Украина взорвет заряд, мало никому не покажется.Давайте вспомним, что мы зашли на Украину, потому что Зеленский пригрозил создать ядерное оружие. Поэтому повторяю: очень странно, что до сих пор функционируют объекты, которые занимаются этой проблематикой. Я понимаю, что "бить" по АЭС нельзя, но можно же уничтожить инфраструктуру, которая сопутствует созданию ядерного оружия. Я не вижу, что это делают сегодня.— Получается у России сегодня нет уверенности, что проект "грязной бомбы" похоронен до полного отказа от него?— Конечно нет. Более того, мне кажется, градус напряженности растет, а украинская сторона явно демонстрирует желание создать такое оружие – даже не отказывается от этого проекта. А Запад стимулирует геополитический шантаж и создание украинцами такого оружия. Если Киев получит "грязную бомбу", это будет отличный повод шантажировать всех: и Москву, и своих западных покровителей. Это кране опасно и рискованно, поэтому, я считаю, России нужно принимать чрезвычайные меры, пока не поздно.— Что специалисты МАГАТЭ могут обнаружить на Украине?— Скорее тут политический вопрос, а не профессиональная атомная проблема. МАГАТЭ – международная структура ООН, которая находится под контролем Запада и финансируется по линии США преимущественно. Кто платит – тот заказывает музыку. Поэтому зависимая от Америки делегация МАГАТЭ, если и приедет на Украину, то увидит там то, что нужно Вашингтону, и закроет глаза на остальное. Ждать объективности от МАГАТЭ не приходится, по моему мнению.— Западные СМИ пишут, что Россия собрала Совбез ООН, чтобы помешать расследованию по использованию ею иранских дронов. Это выглядит более чем абсурдно – для чего в западной прессе такие вбросы?— Это просто чушь собачья. Это чистая демагогия и желание антироссийской прессы перебить информационный повод запредельно абсурдной тематикой. Так же, как недавно они писали фейки про Виагру, которую якобы дают российским солдатам для изнасилования украинок.Кроме того, что нам мешает реализовывать военно-техническое сотрудничество с Ираном? Я здесь абсолютно не вижу препятствий. США, например, не скрывают свою помощь Украине.— Александр Борисович, каков политический и дипломатический итог заседания Совбеза ООН по теме украинской "грязной бомбы"?— Во-первых, Россия предупредила международное сообщество. Однако политических возможностей повлиять на ситуацию у Москвы нет. Во-вторых, Украина получила карт-бланш от Запада на любые действия самые радикальные, поэтому здесь могут помочь только силовые методы [России].

https://ukraina.ru/20221025/1040128719.html

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

совбез оон, украина, россия, израиль, агрессия, сша, грязная бомба, магатэ, ядерный, война, сво, фейки