СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры

В целом, каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного "пересеивания" мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находятся и те, кто уже реально трудится на него.