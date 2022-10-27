СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры - 27.10.2022 Украина.ру
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СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры - 27.10.2022 Украина.ру
СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
СБУ проверяет коллективы предприятий критической инфраструктуры Украины на наличие потенциальных "коллаборантов", об этом 26 октября в интервью Интерфакс-Украина сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк
2022-10-27T14:14
2022-10-27T14:14
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По словам Малюка, на объектах энергетической инфраструктуры это особенно важно, так как именно она сейчас является самым слабым местом Украины.Он рассказал, что недавно был задержан работник одной ТЭС, который, по словам Малюка, передавал координаты российским военным.
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новости, энергетика, сбу, коллаборационисты, коллаборационизм
Новости, энергетика, СБУ, коллаборационисты, коллаборационизм

СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры

14:14 27.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Малюк Василий
Малюк Василий - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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СБУ проверяет коллективы предприятий критической инфраструктуры Украины на наличие потенциальных "коллаборантов", об этом 26 октября в интервью Интерфакс-Украина сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк
В целом, каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного "пересеивания" мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находятся и те, кто уже реально трудится на него.
По словам Малюка, на объектах энергетической инфраструктуры это особенно важно, так как именно она сейчас является самым слабым местом Украины.
Он рассказал, что недавно был задержан работник одной ТЭС, который, по словам Малюка, передавал координаты российским военным.
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