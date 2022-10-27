https://ukraina.ru/20221027/1040201732.html
СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры - 27.10.2022 Украина.ру
СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
СБУ проверяет коллективы предприятий критической инфраструктуры Украины на наличие потенциальных "коллаборантов", об этом 26 октября в интервью Интерфакс-Украина сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк
2022-10-27T14:14
2022-10-27T14:14
2022-10-27T14:14
новости
энергетика
сбу
коллаборационисты
коллаборационизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036577599_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_1572de03b73a70a92d557db9e66202b8.jpg
По словам Малюка, на объектах энергетической инфраструктуры это особенно важно, так как именно она сейчас является самым слабым местом Украины.Он рассказал, что недавно был задержан работник одной ТЭС, который, по словам Малюка, передавал координаты российским военным.
https://ukraina.ru/20221027/1040197985.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036577599_130:0:1030:675_1920x0_80_0_0_c349aac938725cfc42dc7d229512c445.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, сбу, коллаборационисты, коллаборационизм
Новости, энергетика, СБУ, коллаборационисты, коллаборационизм
СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
СБУ проверяет коллективы предприятий критической инфраструктуры Украины на наличие потенциальных "коллаборантов", об этом 26 октября в интервью Интерфакс-Украина сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк
В целом, каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного "пересеивания" мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находятся и те, кто уже реально трудится на него.
По словам Малюка, на объектах энергетической инфраструктуры это особенно важно, так как именно она сейчас является самым слабым местом Украины.
Он рассказал, что недавно был задержан работник одной ТЭС, который, по словам Малюка, передавал координаты российским военным.