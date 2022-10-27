Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль
Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль - 27.10.2022 Украина.ру
Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль
Президент РФ Владимир Путин не передавал никакого специального послания Владимиру Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, заявил 27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-10-27T13:19
2022-10-27T13:19
новости
украина
владимир путин
кремль
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При этом он отметил, что Путин проинформировал Эмбало о ходе российско-украинских переговоров и о том, что Киев отказался от их продолжения.О якобы переданном послании Путин заявил сам президент Эмбало, который также является председателем ЭКОВАС – Экономического сообщества стран Западной Африки."Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами... Я здесь не только как президент Гвинеи-Бисау, но и как глава ЭКОВАС, и я приехал сюда именно с этим посланием, понимая свою миссию и свою функцию. То есть донесение реальной позиции, донесение ваших сигналов до всех стран ЭКОВАС. Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и, собственно, на все аргументы, которые я ему сказал, он мне сказал: "Я готов к переговорам с президентом Зеленским (цитата дается с синхронного перевода на украинский язык. — ред.)", — заявил он накануне в ходе брифинга.Зеленский ответил сразу же, что не видит никакой возможности переговоров и расценивает такую риторику Москвы как сигналы своему обществу "на внутреннюю аудиторию".Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
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новости, украина, владимир путин, кремль
Новости, Украина, Владимир Путин, Кремль

Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль

13:19 27.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Гвинеи-Бисау У. С. Эмбало
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Гвинеи-Бисау У. С. Эмбало - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин не передавал никакого специального послания Владимиру Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, заявил 27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
При этом он отметил, что Путин проинформировал Эмбало о ходе российско-украинских переговоров и о том, что Киев отказался от их продолжения.
О якобы переданном послании Путин заявил сам президент Эмбало, который также является председателем ЭКОВАС – Экономического сообщества стран Западной Африки.
"Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами... Я здесь не только как президент Гвинеи-Бисау, но и как глава ЭКОВАС, и я приехал сюда именно с этим посланием, понимая свою миссию и свою функцию. То есть донесение реальной позиции, донесение ваших сигналов до всех стран ЭКОВАС. Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и, собственно, на все аргументы, которые я ему сказал, он мне сказал: "Я готов к переговорам с президентом Зеленским (цитата дается с синхронного перевода на украинский язык. — ред.)", — заявил он накануне в ходе брифинга.
Зеленский ответил сразу же, что не видит никакой возможности переговоров и расценивает такую риторику Москвы как сигналы своему обществу "на внутреннюю аудиторию".
Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
09:58
Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октябряПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности России к переговорам. В Запорожской области ожидают наступления ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по Шахтёрску
 
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