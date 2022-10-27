https://ukraina.ru/20221027/1040197985.html
"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?" - 27.10.2022 Украина.ру
"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
Мультимедийная конференция
2022-10-27T13:26
2022-10-27T13:26
2022-10-27T13:26
новости
украинское досье
украина
пресс-конференция
провокация
ядерная безопасность
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Начало 28 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил своим коллегам из европейских стран о готовности Украины применить ядерное или радиологическое оружие. Так называемая "грязная бомба" у Киева уже есть или вот-вот будет. Каким может быть военный и политический эффект от применения оружия массового поражения Украиной?Участники:- сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь МОРОЗОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- военный журналист, обозреватель Геннадий АЛЁХИН (онлайн);- глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр ВОЛГА (онлайн).Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинское досье, украина, пресс-конференция, провокация, ядерная безопасность
Новости, Украинское Досье, Украина, пресс-конференция, провокация, ядерная безопасность
"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
Мультимедийная конференция
Начало 28 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил своим коллегам из европейских стран о готовности Украины применить ядерное или радиологическое оружие. Так называемая "грязная бомба" у Киева уже есть или вот-вот будет. Каким может быть военный и политический эффект от применения оружия массового поражения Украиной?
- сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь МОРОЗОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- военный журналист, обозреватель Геннадий АЛЁХИН (онлайн);
- глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр ВОЛГА (онлайн).
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".