https://ukraina.ru/20221027/1040197985.html

"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"

"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?" - 27.10.2022 Украина.ру

"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"

Мультимедийная конференция

2022-10-27T13:26

2022-10-27T13:26

2022-10-27T13:26

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провокация

ядерная безопасность

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Начало 28 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил своим коллегам из европейских стран о готовности Украины применить ядерное или радиологическое оружие. Так называемая "грязная бомба" у Киева уже есть или вот-вот будет. Каким может быть военный и политический эффект от применения оружия массового поражения Украиной?Участники:- сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь МОРОЗОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- военный журналист, обозреватель Геннадий АЛЁХИН (онлайн);- глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр ВОЛГА (онлайн).Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украинское досье, украина, пресс-конференция, провокация, ядерная безопасность