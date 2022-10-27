https://ukraina.ru/20221027/1040197512.html

Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"

Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами" - 27.10.2022 Украина.ру

Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"

Российские телеканалы "Россия 24", "RTR планета" и "Первый канал" на Украине предложили признать "террористическими организациями". Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

2022-10-27T12:58

2022-10-27T12:58

2022-10-27T12:58

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Наибольшую "опасность", по мнению Нацсовета Украины по телевидению телеканалы представляют тем, что вещают на спутнике, а потому могут быть доступны к просмотру значительным количеством аудитории стран Европы.В качестве аргументов, приведены три факта, освещенных телеканалами: российский ракетный удар по железнодорожной станции Чаплыно в Днепропетровской области, ракетный удар ВСУ по следственному изолятору в Еленовке (ДНР) и уничтожение в Виннице военного штаба.С точки зрения украинского совета, все три эпизода российскими телеканалами были искажены и рассказаны как "фейки".Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает не только признать их террористическими, но и "привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к этим преступлениям".

https://ukraina.ru/20221025/1040120685.html

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новости, фейки, телеканалы, терроризм