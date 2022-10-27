Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьера мультипликационного фильма "Иван Царевич и Серый Волк"
Российские телеканалы "Россия 24", "RTR планета" и "Первый канал" на Украине предложили признать "террористическими организациями". Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
Из-за систематического последовательного оправдания, публичной поддержки и подбадривания в эфире российских телеканалов "Россия 24", "RTR планета" и "Первый канал" совершения Российской Федерацией террористических актов, эти медиа должны быть признаны террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством.
Наибольшую "опасность", по мнению Нацсовета Украины по телевидению телеканалы представляют тем, что вещают на спутнике, а потому могут быть доступны к просмотру значительным количеством аудитории стран Европы.
В качестве аргументов, приведены три факта, освещенных телеканалами: российский ракетный удар по железнодорожной станции Чаплыно в Днепропетровской области, ракетный удар ВСУ по следственному изолятору в Еленовке (ДНР) и уничтожение в Виннице военного штаба.
С точки зрения украинского совета, все три эпизода российскими телеканалами были искажены и рассказаны как "фейки".
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает не только признать их террористическими, но и "привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к этим преступлениям".
25 октября, 14:18Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нетВ СБУ опубликовали фейк о "николаевском подполье связных, которые работают на РИА Новости". Никаких внештатных сотрудников тем более "связных" на Украине у агентства нет, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" 25 октября