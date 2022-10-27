https://ukraina.ru/20221027/1040195852.html

Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла

Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла - 27.10.2022 Украина.ру

Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла

Украинские силовики задержали священника из Винницкой области, "одногруппника" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 27 октября в интервью Интерфакс - Украина сообщил врио главы СБУ Василий Малюк

2022-10-27T12:49

2022-10-27T12:49

2022-10-27T12:49

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В Винницкой области сотрудники СБУ задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По словам Малюка, задержанный - "одногруппник" патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Малюк видит угрозу в деятельности УПЦ. Священнослужителей и верующих он назвал "идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры". По его словам, украинские силовики "качественно отрабатывают" Церковь.С 24 февраля на Украине возбудили 23 уголовных дела в отношении священнослужителей. 33 священников обвинили в сборе информации и корректировке огня.Ранее, 11 октября в СБУ сообщили о задержании в Винницкой области митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана. Священника обвинили в разжигании вражды на религиозной или национальной почве. Дома у митрополита и в епархии провели обыски. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.Митрополит Ионафан на протяжении 7 лет управлял делами УПЦ Московского патриархата, входил в состав Священного синода. В 1970 году Ионафан поступил в Ленинградскую духовную семинарию, с 1973 по 1976 году учился в Ленинградской духовной академии.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл занимал должность ректора Ленинградской духовной академии с 1974 по 1984 годы.

https://ukraina.ru/20220607/1034107481.html

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новости, священник, украина, сбу, патриарх кирилл