Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла - 27.10.2022 Украина.ру
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Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла
Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла - 27.10.2022 Украина.ру
Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла
Украинские силовики задержали священника из Винницкой области, "одногруппника" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 27 октября в интервью Интерфакс - Украина сообщил врио главы СБУ Василий Малюк
2022-10-27T12:49
2022-10-27T12:49
новости
священник
украина
сбу
патриарх кирилл
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В Винницкой области сотрудники СБУ задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По словам Малюка, задержанный - "одногруппник" патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Малюк видит угрозу в деятельности УПЦ. Священнослужителей и верующих он назвал "идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры". По его словам, украинские силовики "качественно отрабатывают" Церковь.С 24 февраля на Украине возбудили 23 уголовных дела в отношении священнослужителей. 33 священников обвинили в сборе информации и корректировке огня.Ранее, 11 октября в СБУ сообщили о задержании в Винницкой области митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана. Священника обвинили в разжигании вражды на религиозной или национальной почве. Дома у митрополита и в епархии провели обыски. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.Митрополит Ионафан на протяжении 7 лет управлял делами УПЦ Московского патриархата, входил в состав Священного синода. В 1970 году Ионафан поступил в Ленинградскую духовную семинарию, с 1973 по 1976 году учился в Ленинградской духовной академии.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл занимал должность ректора Ленинградской духовной академии с 1974 по 1984 годы.
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новости, священник, украина, сбу, патриарх кирилл
Новости, священник, Украина, СБУ, Патриарх Кирилл

Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла

12:49 27.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВсеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину
Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские силовики задержали священника из Винницкой области, "одногруппника" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 27 октября в интервью Интерфакс - Украина сообщил врио главы СБУ Василий Малюк
В Винницкой области сотрудники СБУ задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По словам Малюка, задержанный - "одногруппник" патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Недавно в Винницкой области был задержан один священнослужитель, который является одногруппником Гундяева (патриарха Кирилла - ред.) и постоянно коммуницировал с ФСБ. Выявлены подтверждающие материалы, в том числе переписка в мессенджерах", - заявил Малюк.

Малюк видит угрозу в деятельности УПЦ. Священнослужителей и верующих он назвал "идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры". По его словам, украинские силовики "качественно отрабатывают" Церковь.
С 24 февраля на Украине возбудили 23 уголовных дела в отношении священнослужителей. 33 священников обвинили в сборе информации и корректировке огня.
Ранее, 11 октября в СБУ сообщили о задержании в Винницкой области митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана. Священника обвинили в разжигании вражды на религиозной или национальной почве. Дома у митрополита и в епархии провели обыски. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
Митрополит Ионафан на протяжении 7 лет управлял делами УПЦ Московского патриархата, входил в состав Священного синода. В 1970 году Ионафан поступил в Ленинградскую духовную семинарию, с 1973 по 1976 году учился в Ленинградской духовной академии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл занимал должность ректора Ленинградской духовной академии с 1974 по 1984 годы.
Владимир Бандура - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Украинские националисты расправляются со священниками и заметают следы - глава СвятогорскаУкраинские националисты убивают священнослужителей и монахов. Об этом 7 июня сообщил глава Святогорска Владимир Бандура в опубликованном Минобороны России видео
 
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