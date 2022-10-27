https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html
Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник
Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник - 27.10.2022 Украина.ру
Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник
В Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, его сбили с траектории полета. Об этом сообщил 27 октября губернатор Севастополя Михаил Развозжаев
2022-10-27T09:35
2022-10-27T09:35
2022-10-27T09:35
новости
беспилотник
крым
севастополь
тэс
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В результате атаки загорелся отключенный трансформатор. Сотрудники станции оперативно потушили огонь.Беспилотник сбили с цели средствами радиолокационной защиты, рассказал губернатор. Поэтому он не достиг цели, причинил минимальные повреждения.
https://ukraina.ru/20221022/1040037245.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, беспилотник, крым, севастополь, тэс
Новости, беспилотник, Крым, Севастополь, ТЭС
Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник
В Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, его сбили с траектории полета. Об этом сообщил 27 октября губернатор Севастополя Михаил Развозжаев
В результате атаки загорелся отключенный трансформатор. Сотрудники станции оперативно потушили огонь.
"На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде", - сообщил Развозжаев.
Беспилотник сбили с цели средствами радиолокационной защиты, рассказал губернатор. Поэтому он не достиг цели, причинил минимальные повреждения.