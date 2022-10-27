https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html

Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник

Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник - 27.10.2022 Украина.ру

Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник

В Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, его сбили с траектории полета. Об этом сообщил 27 октября губернатор Севастополя Михаил Развозжаев

2022-10-27T09:35

2022-10-27T09:35

2022-10-27T09:35

новости

беспилотник

крым

севастополь

тэс

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В результате атаки загорелся отключенный трансформатор. Сотрудники станции оперативно потушили огонь.Беспилотник сбили с цели средствами радиолокационной защиты, рассказал губернатор. Поэтому он не достиг цели, причинил минимальные повреждения.

https://ukraina.ru/20221022/1040037245.html

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2022

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новости, беспилотник, крым, севастополь, тэс