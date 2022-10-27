CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена - 27.10.2022 Украина.ру
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CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена
CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена - 27.10.2022 Украина.ру
CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена
Глава ЦРУ Уильям Бернс посещал Украину для встречи Владимиром Зеленским и другими госслужащими в октябре текущего года. Такое сообщение сделал американский телеканал CNN 26 октября
2022-10-27T09:08
2022-10-27T09:08
новости
цру
сша
джо байден
владимир зеленский
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Американские журналисты также сообщили, что по данным их источников Бернс обсуждал с Зеленским дальнейшую поддержку украинского режима со стороны Вашингтона."Находясь там, он подчеркнул готовность США предоставлять помощь Украине, включая продолжающийся обмен разведывательной информацией", — цитирует издание слова своего неназванного источника.Буквально парой недель ранее Владимир Зеленский пожаловался на недостаточно полную военную помощь со стороны США, за что получил серьезную критику со стороны Джо Байдена.Американский лидер, как сообщил The Washington Post, в личной беседе намекнул Зеленскому, что если он продолжит публично жаловаться на Вашингтон, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги.
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новости, цру, сша, джо байден, владимир зеленский
Новости, ЦРУ, США, Джо Байден, Владимир Зеленский

CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена

09:08 27.10.2022
 
© president.gov.uaЗеленский НАТО
Зеленский НАТО
© president.gov.ua
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Глава ЦРУ Уильям Бернс посещал Украину для встречи Владимиром Зеленским и другими госслужащими в октябре текущего года. Такое сообщение сделал американский телеканал CNN 26 октября
"Директор ЦРУ Билл Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими", — говорится в публикации.
Американские журналисты также сообщили, что по данным их источников Бернс обсуждал с Зеленским дальнейшую поддержку украинского режима со стороны Вашингтона.
"Находясь там, он подчеркнул готовность США предоставлять помощь Украине, включая продолжающийся обмен разведывательной информацией", — цитирует издание слова своего неназванного источника.
Буквально парой недель ранее Владимир Зеленский пожаловался на недостаточно полную военную помощь со стороны США, за что получил серьезную критику со стороны Джо Байдена.
Американский лидер, как сообщил The Washington Post, в личной беседе намекнул Зеленскому, что если он продолжит публично жаловаться на Вашингтон, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги.
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25 октября, 17:00
Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада
 
НовостиЦРУСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
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