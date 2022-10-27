Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040180208.html
Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен - 27.10.2022 Украина.ру
Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Таким мнением 26 октября поделился госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне
2022-10-27T08:58
2022-10-27T08:58
энтони блинкен
энергетика
зима
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/82/1032638284_0:230:2992:1913_1920x0_80_0_0_58dae5f04a993b313f9147f3b186343e.jpg.webp
"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", - заявил он, комментируя ситуацию в сфере европейской энергетической безопасности.Блинкен подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/82/1032638284_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_134272bff19fd1396fab8508dddfa8b5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
энтони блинкен, энергетика, зима, новости
Энтони Блинкен, энергетика, зима, Новости

Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен

08:58 27.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Таким мнением 26 октября поделился госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне
"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", - заявил он, комментируя ситуацию в сфере европейской энергетической безопасности.
Блинкен подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".
При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".
 
Энтони БлинкенэнергетиказимаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена
08:58Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем
08:58Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
08:56Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине
08:48Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым
08:44Цифровая интеграция: как новые территории входят в российский телекоммуникационный рынок
08:35Западный обозреватель объяснил, почему интересы Киева и Вашингтона разойдутся
08:30Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
08:25Переговорщики договариваются о переговорах. Когда станет возможен мир на Украине
08:24Стремоусов рассказал, куда переместили администрацию Херсонской области
08:11Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву
08:00Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине
07:57Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон
07:47Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
07:45"Певцы палачизма": медиаэксперт рассказал, какие журналисты востребованы на Украине
07:45Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме
07:32Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец
07:30"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
07:22МИД РФ обвинил Украину в совершении военных преступлений при боевых действиях
07:15Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"
Лента новостейМолния