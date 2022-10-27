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Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен - 27.10.2022 Украина.ру
Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Таким мнением 26 октября поделился госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне
2022-10-27T08:58
2022-10-27T08:58
2022-10-27T08:58
энтони блинкен
энергетика
зима
новости
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"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", - заявил он, комментируя ситуацию в сфере европейской энергетической безопасности.Блинкен подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энтони блинкен, энергетика, зима, новости
Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Таким мнением 26 октября поделился госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне
"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", - заявил он, комментируя ситуацию в сфере европейской энергетической безопасности.
Блинкен
подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".
При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".