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Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен

Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен - 27.10.2022 Украина.ру

Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен

Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Таким мнением 26 октября поделился госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне

2022-10-27T08:58

2022-10-27T08:58

2022-10-27T08:58

энтони блинкен

энергетика

зима

новости

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"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", - заявил он, комментируя ситуацию в сфере европейской энергетической безопасности.Блинкен подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энтони блинкен, энергетика, зима, новости