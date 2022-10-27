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Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву
Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву - 27.10.2022 Украина.ру
Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву
Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а надзиратели укрывались в подвале. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин, передает 27 октября РИА Новости
2022-10-27T08:11
2022-10-27T08:11
2022-10-27T08:11
новости
электричество
удар
свет
киев
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"Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – сказал военный.В камере, где содержались военнопленные, не было туалета. В углу стояло несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.Он добавил, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали ездить домой и сами оставались в подвале, чтобы не попасть под обстрелы.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. На Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, удар, свет, киев
Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву
Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а надзиратели укрывались в подвале. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин, передает 27 октября РИА Новости
"Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – сказал военный.
В камере, где содержались военнопленные, не было туалета. В углу стояло несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.
"Они (надзиратели - ред.) пришли: выносите канистры. А дальше, говорит, воды нет, вы остались без воды, терпите, как можете", – рассказал Шалыгин.
Он добавил, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали ездить домой и сами оставались в подвале, чтобы не попасть под обстрелы.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. На Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.