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Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву

Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву - 27.10.2022 Украина.ру

Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву

Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а надзиратели укрывались в подвале. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин, передает 27 октября РИА Новости

2022-10-27T08:11

2022-10-27T08:11

2022-10-27T08:11

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удар

свет

киев

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"Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – сказал военный.В камере, где содержались военнопленные, не было туалета. В углу стояло несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.Он добавил, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали ездить домой и сами оставались в подвале, чтобы не попасть под обстрелы.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. На Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, электричество, удар, свет, киев