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Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон

Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон - 27.10.2022 Украина.ру

Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон

Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости

2022-10-27T07:57

2022-10-27T07:57

2022-10-27T07:57

новости

кирилл стремоусов

херсон

переезд

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"Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсон, переезд