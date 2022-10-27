Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон - 27.10.2022 Украина.ру
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Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон
Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон - 27.10.2022 Украина.ру
Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон
Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
2022-10-27T07:57
2022-10-27T07:57
новости
кирилл стремоусов
херсон
переезд
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"Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
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новости, кирилл стремоусов, херсон, переезд
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, переезд

Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон

07:57 27.10.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
Читать в
Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
"Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.
По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось.
При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонпереезд
 
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