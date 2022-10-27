"Певцы палачизма": медиаэксперт рассказал, какие журналисты востребованы на Украине
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего и чему нужно учить новое поколение журналистов
Эксперт отмечает, что на нынешней Украине нет журналистов, а есть просто "тупые пропагандисты и палачи, и певцы палачизма".
Одни из них постоянно врут про украденный асфальт, расчлененных людей, съеденных животных, другие — науськивают убийц убивать, третьи — оправдывают преступления этих убийц и пытаются их героизировать, отмечает Малькевич.
Ну, вот поэтому ничего удивительного, что мы кафедру организовали в Херсонском университете, ничего удивительного, что медиашколу освобожденных территорий организовали. Потому что нужно учить новое поколение журналистов, и мы этим занимаемся.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
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