https://ukraina.ru/20221027/1040165612.html

"Певцы палачизма": медиаэксперт рассказал, какие журналисты востребованы на Украине

"Певцы палачизма": медиаэксперт рассказал, какие журналисты востребованы на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

"Певцы палачизма": медиаэксперт рассказал, какие журналисты востребованы на Украине

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего и чему нужно учить новое поколение журналистов

2022-10-27T07:45

2022-10-27T07:45

2022-10-27T07:45

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убийства журналистов

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Эксперт отмечает, что на нынешней Украине нет журналистов, а есть просто "тупые пропагандисты и палачи, и певцы палачизма". Одни из них постоянно врут про украденный асфальт, расчлененных людей, съеденных животных, другие — науськивают убийц убивать, третьи — оправдывают преступления этих убийц и пытаются их героизировать, отмечает Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20210715/1031849278.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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