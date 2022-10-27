Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму - 27.10.2022 Украина.ру
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Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму
Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму - 27.10.2022 Украина.ру
Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что во время обстрела ВСУ колонны с людьми, которые выезжали из Херсона, были раненные и погибшие среди мирных жителей
2022-10-27T06:36
2022-10-27T06:36
новости
украина
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Предела украинскому цинизму, по мнению Малькевича, нет. Причем это цинизм, переходящий в бредятину и умопомешательство. Очевидный факт, что в результате удара по автоколонне выезжающих из Херсона есть погибшие и раненные. Там были пожилые люди, дети, подростки… А Киев, между тем, утверждает, что в колонне были российские военные, переодетые в гражданскую одежду.Украинские нацисты, которые "косят под журналистов", рассказывает Малькевич, советуют "вылавливать и, пока не поздно, убивать разных коллаборантов" - такой метод расправы над российскими журналистами признается на Украине наиболее действенным.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html
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Новости, Украина

Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму

06:36 27.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкТеракт в Херсоне
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что во время обстрела ВСУ колонны с людьми, которые выезжали из Херсона, были раненные и погибшие среди мирных жителей
Предела украинскому цинизму, по мнению Малькевича, нет. Причем это цинизм, переходящий в бредятину и умопомешательство.
Очевидный факт, что в результате удара по автоколонне выезжающих из Херсона есть погибшие и раненные. Там были пожилые люди, дети, подростки… А Киев, между тем, утверждает, что в колонне были российские военные, переодетые в гражданскую одежду.
Ну, какие военные, где? Просто еще раз Украина расписалась в собственном нацизме, при этом отдельные их комментаторы и некоторые так называемые журналисты и блогеры, они-то как раз не стесняются ничего, так и пишут, ну да, это вот рашистские журналисты, так им и надо, давайте их уничтожим.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
Украинские нацисты, которые "косят под журналистов", рассказывает Малькевич, советуют "вылавливать и, пока не поздно, убивать разных коллаборантов" - такой метод расправы над российскими журналистами признается на Украине наиболее действенным.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
23 октября, 16:01
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октябряВ приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек
 
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