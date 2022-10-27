https://ukraina.ru/20221027/1040165208.html

Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму

Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму - 27.10.2022 Украина.ру

Переходит в бредятину: эксперт рассказал, есть ли предел украинскому цинизму

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что во время обстрела ВСУ колонны с людьми, которые выезжали из Херсона, были раненные и погибшие среди мирных жителей

2022-10-27T06:36

2022-10-27T06:36

2022-10-27T06:36

новости

украина

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Предела украинскому цинизму, по мнению Малькевича, нет. Причем это цинизм, переходящий в бредятину и умопомешательство. Очевидный факт, что в результате удара по автоколонне выезжающих из Херсона есть погибшие и раненные. Там были пожилые люди, дети, подростки… А Киев, между тем, утверждает, что в колонне были российские военные, переодетые в гражданскую одежду.Украинские нацисты, которые "косят под журналистов", рассказывает Малькевич, советуют "вылавливать и, пока не поздно, убивать разных коллаборантов" - такой метод расправы над российскими журналистами признается на Украине наиболее действенным.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html

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2022

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новости, украина