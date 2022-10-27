"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040159991.html
"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T06:05
2022-10-27T06:05
эксклюзив
сво
биолаборатории
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040160492_0:23:1804:1038_1920x0_80_0_0_0984391366283b1e1615f99734584cc8.jpg.webp
Госдума РФ 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщила журналистам пресс-служба ГД."Штамм ковида с летальностью 80%"Рассмотрение проекта пройдет по инициативе сопредседателя парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. В ходе экспертного совещания Парламентской комиссии 25 октября она предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, отмечает пресс-служба Госдумы.По словам вице-спикера, это необходимо, поскольку "усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран… только усиливается".Также Яровая сообщила, что ранее "была опубликована информация о том, что американские ученые создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран".Ранее Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий образование комиссии для расследования ситуации с работой биолабораторий на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО), передает РИА Новости.Сворачивание биологических программВ марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют биолаборатории, которые работали с возбудителями опасных инфекций. По данным МО, в рамках совместных программ с Пентагоном на Украине действуют 30 биолабораторий. В ведомстве также отмечали, что на Украине происходит экстренное сворачивание биологических программ. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Почему вдруг стали сворачивать работу? Это связано со спецоперацией России."Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сообщил тогда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, проводились работы "по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии".Представитель МО РФ предположил, что все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за пределы Украины.Биологическое оружие или забота о здоровье?Тогда в Пентагоне заявили, что США не разрабатывают биологического оружия на территории Украины. В июне Пентагон признал, что на протяжении двадцати лет оказывал помощь 46 украинским структурам в сфере биологии – "мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний".Как указывалось в релизе, США всего лишь "работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных". Словом, сугубо мирная деятельность.Однако, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".По его словам, соответствующие документы предъявлены Россией Вашингтону и Совету Безопасности ООН."Начата процедура получения разъяснений. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств – никаких", - сказал Лавров."Туземцы не заканчиваются"Известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года, эта информация содержится в очередном докладе Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.Напомним, на заседании ООН в Женеве США признались в проведении биологических исследований над малообеспеченными гражданами Украины.Что дальше? Несмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, сказал в интервью Украине.Ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев."Туземцы не заканчиваются… Это ментальность ухудшенного англосакса. Что такое американцы? Это англосаксы без образования. В ментальности англосаксов туземец не человек. А в ментальности анлосакса американского разлива туземец не человек, который никогда не кончается. Одни кончились, начнутся другие", - сказал политолог.Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на территории Украины по-прежнему остаются. Об этом заявил 18 октября заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов. Он сообщил также, что Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине.Президент РФ Владимир Путин, выступая 26 октября перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, отметил: "Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие".Угроза сохраняется. В МО РФ указывают: в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. А всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира.
https://ukraina.ru/20220527/1034048795.html
https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html
https://ukraina.ru/20220928/1039178826.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040160492_196:0:1609:1060_1920x0_80_0_0_4ab73dfc7e28108030f8c4b4f263c341.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, биолаборатории, украина, сша
Эксклюзив, СВО, биолаборатории, Украина, США

"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине

06:05 27.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российской полевой биолаборатории в Италии
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Госдума РФ 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщила журналистам пресс-служба ГД.
"Штамм ковида с летальностью 80%"
Рассмотрение проекта пройдет по инициативе сопредседателя парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. В ходе экспертного совещания Парламентской комиссии 25 октября она предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, отмечает пресс-служба Госдумы.
По словам вице-спикера, это необходимо, поскольку "усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран… только усиливается".
Также Яровая сообщила, что ранее "была опубликована информация о том, что американские ученые создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран".
Ранее Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий образование комиссии для расследования ситуации с работой биолабораторий на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО), передает РИА Новости.
Сворачивание биологических программ
В марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют биолаборатории, которые работали с возбудителями опасных инфекций. По данным МО, в рамках совместных программ с Пентагоном на Украине действуют 30 биолабораторий.
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
27 мая, 18:00
Оспа обезьян: в биолабораториях США на Украине обнаружились данные о предстоящей эпидемииСША рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, мероприятия по работе с ним проводились в биолабораториях на Украине, сообщает Минобороны РФ
В ведомстве также отмечали, что на Украине происходит экстренное сворачивание биологических программ. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Почему вдруг стали сворачивать работу? Это связано со спецоперацией России.
"Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сообщил тогда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, проводились работы "по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии".
Представитель МО РФ предположил, что все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за пределы Украины.
Биологическое оружие или забота о здоровье?
Тогда в Пентагоне заявили, что США не разрабатывают биологического оружия на территории Украины. В июне Пентагон признал, что на протяжении двадцати лет оказывал помощь 46 украинским структурам в сфере биологии – "мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний".
Как указывалось в релизе, США всего лишь "работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных". Словом, сугубо мирная деятельность.
Встреча глав МИД РФ И Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада
18 июля, 07:55
Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на УкраинеСША утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Однако, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".
По его словам, соответствующие документы предъявлены Россией Вашингтону и Совету Безопасности ООН.
"Начата процедура получения разъяснений. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств – никаких", - сказал Лавров.
"Туземцы не заканчиваются"
Известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года, эта информация содержится в очередном докладе Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.
Напомним, на заседании ООН в Женеве США признались в проведении биологических исследований над малообеспеченными гражданами Украины.
Что дальше? Несмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, сказал в интервью Украине.Ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
"Туземцы не заканчиваются… Это ментальность ухудшенного англосакса. Что такое американцы? Это англосаксы без образования. В ментальности англосаксов туземец не человек. А в ментальности анлосакса американского разлива туземец не человек, который никогда не кончается. Одни кончились, начнутся другие", - сказал политолог.
Страны мира. Монголия - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 15:41
Чингисхан на службе Пентагона. Биолаборатории США у границ Китая и России
Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на территории Украины по-прежнему остаются. Об этом заявил 18 октября заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.
Он сообщил также, что Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 26 октября перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, отметил: "Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие".
Угроза сохраняется. В МО РФ указывают: в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. А всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира.
 
ЭксклюзивСВОбиолабораторииУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:16Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
06:15Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
06:05"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
06:00Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
05:58Геннадий Онищенко: кто он
05:57Главное на 27 октября: в России и в мире
05:55"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
05:45Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
05:30Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
05:15Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
05:10Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
05:00Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
04:45"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
04:35Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
04:30Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
04:20Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
04:15Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
04:04Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
04:00Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Лента новостейМолния