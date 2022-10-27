https://ukraina.ru/20221027/1040159991.html

"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине

"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T06:05

2022-10-27T06:05

2022-10-27T06:05

эксклюзив

сво

биолаборатории

украина

сша

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Госдума РФ 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщила журналистам пресс-служба ГД."Штамм ковида с летальностью 80%"Рассмотрение проекта пройдет по инициативе сопредседателя парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. В ходе экспертного совещания Парламентской комиссии 25 октября она предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, отмечает пресс-служба Госдумы.По словам вице-спикера, это необходимо, поскольку "усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран… только усиливается".Также Яровая сообщила, что ранее "была опубликована информация о том, что американские ученые создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран".Ранее Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий образование комиссии для расследования ситуации с работой биолабораторий на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО), передает РИА Новости.Сворачивание биологических программВ марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют биолаборатории, которые работали с возбудителями опасных инфекций. По данным МО, в рамках совместных программ с Пентагоном на Украине действуют 30 биолабораторий. В ведомстве также отмечали, что на Украине происходит экстренное сворачивание биологических программ. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Почему вдруг стали сворачивать работу? Это связано со спецоперацией России."Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сообщил тогда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, проводились работы "по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии".Представитель МО РФ предположил, что все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за пределы Украины.Биологическое оружие или забота о здоровье?Тогда в Пентагоне заявили, что США не разрабатывают биологического оружия на территории Украины. В июне Пентагон признал, что на протяжении двадцати лет оказывал помощь 46 украинским структурам в сфере биологии – "мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний".Как указывалось в релизе, США всего лишь "работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных". Словом, сугубо мирная деятельность.Однако, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".По его словам, соответствующие документы предъявлены Россией Вашингтону и Совету Безопасности ООН."Начата процедура получения разъяснений. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств – никаких", - сказал Лавров."Туземцы не заканчиваются"Известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года, эта информация содержится в очередном докладе Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.Напомним, на заседании ООН в Женеве США признались в проведении биологических исследований над малообеспеченными гражданами Украины.Что дальше? Несмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, сказал в интервью Украине.Ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев."Туземцы не заканчиваются… Это ментальность ухудшенного англосакса. Что такое американцы? Это англосаксы без образования. В ментальности англосаксов туземец не человек. А в ментальности анлосакса американского разлива туземец не человек, который никогда не кончается. Одни кончились, начнутся другие", - сказал политолог.Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на территории Украины по-прежнему остаются. Об этом заявил 18 октября заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов. Он сообщил также, что Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине.Президент РФ Владимир Путин, выступая 26 октября перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, отметил: "Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие".Угроза сохраняется. В МО РФ указывают: в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. А всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира.

https://ukraina.ru/20220527/1034048795.html

https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html

https://ukraina.ru/20220928/1039178826.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, биолаборатории, украина, сша